Pogledajte video! Publika u Zadru nadglasala Thompsona u stihovima "Čavoglava"

Marko Perković Thompson je na društvenim mrežama podijelio video s koncerta u Zadru.

Marko Perković Thompson u petak navečer održao je prvi koncert u u zadarskoj Dvorani Krešimira Ćosića u sklopu svoje dvoranske turneje, a sada je na društvenim mrežama podijelio dio atmosfere s koncerta.

Naime, podijelio je video u kojem je zapjevao pjesmu ''Bojna Čavoglave''. Publika ga je nadglasala u stihovima, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Inače, početak ''Bojne Čavoglave'' sadrži kontroverzni pozdrav oko kojeg se već godinama vode polemike. Više pročitajte OVDJE.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje su danas nekadašnji hrvatski predstavnici na Dječjem Eurosongu? Neki su i danas face!

U Zadru je poslao i poruku svojoj publici, a što je rekao pročitajte OVDJE.

Jeste li bili na Thompsonovom koncertu u Zadru? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Slavna glumica u svom stilu potvrdila glasine o razvodu: "Ne, nije zato što sam smršavjela..."

Podijelilo je i nekoliko fotografija iz prepune dvorane, a prizore pogledajte OVDJE.

Thompson u Sinju - 7 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Ivana Knoll iznenadila fanove velikim vijestima, čestitke pljušte sa svih strana

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zahtjevi voditeljske dive privukli veliku pozornost: Evo što je sve na suludom popisu!