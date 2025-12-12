Oko Srđanovog nastupa reakcije su bile podijeljene, ali žiri Supertalenta u jednom se složio!

U drugom polufinalu Supertalenta pozornica je ponovno postala mjesto čiste energije i stavova bez zadrške. Srđan Stefanović donio je rock’n’roll duh, snažnu osobnost i nastup koji je, kao i on sam, odbijao biti ukalupljen.

Drugo polufinale Supertalenta donijelo je i nastup koji se oslanjao na čistu energiju, stav i slobodu izražavanja. Srđan Stefanović ponovno je stao na pozornicu koju, kako sam kaže, doživljava kao vlastiti dom. Uoči polufinalnog nastupa otvoreno je govorio o svojoj povezanosti sa scenom, adrenalinu koji ga pokreće i načinu na koji živi glazbu.

"Stage je moj drugi dom. Ja se na stageu osjećam jako dobro, taj adrenalin koji doživim u tom momentu to je nešto što se ne može objasniti, uzmeš mikrofon i izađeš na stage. Ja ne znam drugačije od toga da ostavim dušu na sceni i ne želim drugačije. Fabijan je prvi i jedini koji me provalio do kraja svojim komentarom, što je sloboda. Sloboda se nalazi u glavi, i kad stvarno shvatiš da je to tako, onda nema stajanja, e tako ti ja živim," rekao je Srđan, osvrćući se i na komentar Martine iz prošle emisije.

Na kritike nije ostao ravnodušan, već je jasno dao do znanja kako doživljava nastup i što publika od njega može očekivati.

"Pa daj molim te, nemoj tako, pa nisam ja došao na sat pjevanja, nego sam ja došao da tebi pokažem kako ja to radim. Izvini, ali ja se ne obuzdavam ni pred majkom svojom. U polufinalu pokazat ću Martini jedan drugi, uzbudljivi trenutak, tako da će dobiti jednu mangupsku pjesmu, bit će dobar rocknrol, samo gledaj," govorio je Srđan.

Njegov izlazak na pozornicu donio je upravo ono što je najavljivao — snažan rock’n’roll nastup i izraženu scensku slobodu. Reakcije žirija bile su podijeljene, ali nimalo ravnodušne.

Maja Šuput kratko mu je poručila:

"Srle, drago mi je da si došao."

Fabijan je istaknuo energiju koju je Srđan donio na pozornicu:

"Gledam što mi je falilo i falilo mi je samo da sam u klubu i da osjetim još jače ovu tvoju energiju."

Martina je, s druge strane, bila iskrena u svom dojmu, naglašavajući i pozitivne i kritične elemente nastupa:

"Joj Srle, malo mi je falilo da mi ruka ne poleti na X. Falilo je vještine i vjerodostojnosti ove pozornice, da budemo skroz iskreni. Ta činjenica da si bio konstantno nizak, ali drago mi je da si došao jer se publika top zabavila."

Srđan Stefanović tako je i u polufinalu ostao vjeran sebi — donoseći na pozornicu sirovu emociju, bunt i energiju koja ne ostavlja prostor ravnodušnosti, baš onako kako i sam živi glazbu.

