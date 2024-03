Pamtimo ga kao dječaka koji nikad neće odrasti, ali i to se službeno promijenilo, a evo i kako danas izgleda!

Jeremy Sumpter proslavio se u filmu "Petar Pan" iz 2003. godine, no s niti jednom drugom ulogom nije ponovio takav uspjeh.

Američki glumac Jeremy Sumpter, proslavio se 2003. godine kada je glumio legendarnog Petra Pana u filmskoj adaptaciji drame J. M. Barrieja, no 21 godinu kasnije rijetki znaju kako sada izgleda.

Jeremyjeva karijera u svijetu showbusinessa započela je manekenstvom i to kada je imao samo 11 godina, a ubrzo su mu se otvorila i vrata glumačkog svijeta, pa je već dvije godine kasnije dobio ulogu Petra Pana.

Tada 13-godišnji Jeremy ne samo da je vježbao mačevanje pet puta dnevno, već je naučio gimnastiku i dizanje utega kako bi većinu vratolomija u filmu mogao izvesti sam. Nakon što je kući odnio Saturn and Young Artist nagradu za svoju ulogu u filmu, Jeremy je brzo prihvatio svoju sljedeću ulogu godinu dana kasnije.

Međutim, njegov angažman u TV seriji "Clubhouse" bio je kratkotrajan nakon što ju je CBS otkazao nakon samo pet epizoda. Također je glumio u "Cyber Seduction: His Secret Life", "The Sasquatch Gang", "CSI: Miami", "Calvin Marshall", "You're So Cupid", "Soul Surfer" i "Death and Cremation". Na većem se filmskom platnu nije pojavio nakon Pana, no i dalje ima brojne obožavatelje koji ga prate na Instagramu, točnije njih 542 tisuće.

Putem društvenih mreža lani je objavio vijest da je postao otac i to predivne djevojčice Lucy koju je dobio sa svojom suprugom Elizabeth Sumpter.

"Lucy Snow je ovdje!!! I prekrasna je baš kao njezina mama. Shvatio sam da prije danas nisam nikad ništa iskreno volio u životu. Ovo se ne može ni s čim usporediti", napisao je tom prilikom 35-godišnji glumac.

"Petar Pan ima dijete?!”, “Petar Pan je dobio dijete, moje srce je puno, čestitam”, “Petar Pan je službeno odrastao! svaka čast", komentirali su tada njegovi pratitelji.

