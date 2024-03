Utučeni Haris Džinović službeno se razveo od supruge Meline, nije mogao sakriti koliko je slomljen: "Ona je nikakva žena, sama je rekla da je materijalist...''

Haris i Melina Džinović službeno su se razveli na sudu u Novom Beogradu.

Legendarni pjevač Haris Džinović i njegova supruga Melina službeno su se razveli na Prvom osnovnom sudu u Novom Beogradu, izvijestio je Blic.

72-godišnji Haris nakon izlaska iz zgrade suda izgledao je poprilično emotivno, dok se 43-godišnja Melina ondje uopće nije pojavila.

"Pitajte nju zašto nije došla, ja nemam nikakvo saznanje. Dvije su strane bile suglasne, sutkinja je to prihvatila i dala je presudu. Službeno sam razveden. Osjećam se odlično. Ovo je potpuno normalna stvar, nema razloga za slavlje, ljudi su se dogovorili da ne žive zajedno. Podrška sina mnogo mi znači. Ne vjerujem ženama. Melina je nikakva žena. Ja sam kriv što sam se oslonio na tuđu svijest. Sama je rekla da je materijalist, nju zanimaju samo pare. Ne zanima me s kim me je varala, sin je jako ljut na nju. Nisam žalio ni dinara na nju, sve sam joj kupovao, materijalist je", izjavio je Haris za Blic.

Video Harisa nakon izlaska iz zgrade sude pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović usred skandala oko razvoda odlučio je odvratiti misli na način kako samo on zna, pogledajte kakvu je feštu napravio u poznatom restoranu!

Haris i Melina odlučili su staviti točku na i nakon dugih više od dvadeset zajedničkih godina. Deset godina bili su u braku, a prije toga jedanaest u vezi. Zajedno su dobili dvoje djece, kćer Džinu i sina Kana, no ljubavi je došao kraj.

Haris je nedavno u IN magazinu progovorio o Melini.

"Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna", riječi su kojima je Džinović prekinuo medijsku šutnju i prvi put progovorio o razlogu kraha braka s Melinom.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako atraktivna supruga Harisa Džinovića izgleda kada nije spremna za fotografiranje, ovakvu je još nismo vidjeli!

U regionalnim medijima šuška se koji bi mogao biti razlog prekida, a dok neki tvrde da je Haris imao aferu, ovih dana pročulo se da je Melina ta koja već pola godine ima novu ljubav, uspješnog biznismena.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Nekad i sad Seriju o životu djece u postapokalipsi svi su obožavali, a evo kako njeni glavni junaci izgledaju 21 godinu kasnije!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Čini se da je 57-godišnja glumica itekako svjesna svoje ljepote, najnovije fotografije u badiću koje je objavila to i potvrđuju!