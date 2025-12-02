Poznati otkrili kako ulaze u blagdansko raspoloženje: Tko je već okitio bor, a tko tek treba početi?

Božićna euforija zahuktava se punom parom: lampice svijetle, pjesme se vrte, a mnogi pripremaju svoje domove za najčarobnije doba. Kao što vidite, mi smo svoj dom već prigodno okitili. Kako i kada to čine poznati Hrvati, tko skuplja lampice kao da nema sutra, a tko voli nositi božićne džempere, zna naš Dino Stošić.

Blagdanska groznica pokucala je na vrata, pa se iz ormara polako vade božićne lampice i dekoracije. U slušalicama mnogih već se vrte božićne pjesme, a poznati Hrvati priznaju nam da su već okitili svoja obiteljska gnijezda.

''Od 1. 12., kak bih rekao, kreću moje te neke božićne stvari – i glazba i ukrasi i cijeli taj nekakav osjećaj, jer ipak volim da to bude neko vrijeme, da ne bude baš prerano. A da, znalo mi se desit’ da mi bor ostane, mogu reći, do ljeta. Boli me briga, zna se desit’ jer, kak bih rekao, teško mi ga maknuti. Onda nemam kad, onda se osuši'', govori Fabijan Pavao Medvešek.

''Sve lampice u stanu su već izvađene. Još nije bor, ali lampice su inače važnije od bilo čega i, bojim se, morat ćemo kupiti još, a ne znam gdje ćemo ih staviti'', kaže Ivica Pucar.

''Mislim da neću ovdje u Zagrebu puno ni kitit’. Možda ću staviti ono, čisto eto, malo lampica, malu čizmicu svetog Nikole, šibe koje čuvam od Krampusa još od djetinjstva, ali kitimo kod bake u Splitu. A ja, da vam pravo kažem, još nisam ni ljetnu robu prebacila – i dalje sam u kuferima. Ne znam kad se dogodilo da je u dva dana vrijeme skočilo sa sedmog mjeseca na Božić'', dodaje Ana Uršula Najev.

Neki ipak pričekaju Badnjak kako bi doživjeli pravi blagdanski trenutak.

''Ja bih kupovao bor na Badnjak jer su muški išli na Badnjak. Ovi, brajo, neki okite već 1. 11., pa to mi nema nikakvog smisla, tako da sam po tom pitanju vrlo old school'', kaže Frano Ridjan.

In Magazin: Poznati i kićenje - 4 Foto: In Magazin

''U djetinjstvu je uvijek bilo dan prije Božića — na Badnjak se kiti bor i uređuje kuća, uz bakalar, normalno'', govori Mijo Kevo.

''Nisam još krenula, mada sam baš ovih dana razmišljala kako bih već mogla, pa si mislim: “Pa čekaj, još je malo prerano.” Pa sad, vidjet ću. Ali volim taj dvanaesti mjesec, volim kad je grad lijepo okićen, kad sve bliješti, onda i ja volim zabljesnuti. Obično se obučem u šljokice i to je 12. mjesec rezerviran za šljokice'', rekla je Ksenija Pajić.

''Nisam uopće. Ja sam, ovako bih rekla, i tradicionalni i praktični vjernik, pa onda slijedim ono što treba slijediti, bez previše nekih dodatnih ukrasa'', dodala je Barbara Vicković.

In Magazin: Poznati i kićenje - 6 Foto: In Magazin

''Nisam još počeo, mislim da je ipak još rano, ali uskoro ću početi. Ne treba ni prekasno ni prerano, tako da evo, čekam pravi trenutak i vrijeme. Ono što najviše volim je pustiti ovaj božićni miks Michaela Bubléa i onda je to to'', rekao je Jure Brkljača.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezdu Kumova dirnula velika gesta neznanaca: ''Strašno ste nas razveselili''

No, Božić nije samo u boru i lampicama. Mnogi ga vole osjećati u svakom trenutku, i to malim detaljima koje nose sa sobom.

''Otkad sam dobio sina, sve smo to, naravno, obnovili — i džemperi i pidžame. Mislim da je ove godine Grinch na redu, svi ćemo biti “Grinch–pidžamirani', kaže Ivica Pucar.

''Nije mi neki must-have, ali volim, volim. Ja sam ti više đir ovih papuča, čarapa, šalova i to, a što se tiče džempera, nemam sad neke posebne božićne'', misli Ana Uršula.

''Ja bih furao i božićne džempere i pidžame i sve, samo ne stanem — ovi rade sve te neke male mjere, ovo za nas malo teže se nać’'', dodaje Frano.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li odmah primijetili? Jedan detalj na Kate Middleton svima je zapeo za oko

''Pa da, furam nekad. Imao sam jako dobrih i svaki put kad je Badnjak onda to obučem'', kaže Jure.

''Pa nisam nikad bio pretjerano od džempera, ni kad sam bio mali. Uvijek me nešto svrbi, češe, grebe, pa mi je to malo... Ali, slatko mi je kad vidim to danas, drago mi je da se vratilo u modu, onako malo old school. Simpatično mi je. Tako da, kažem, možda kroz koju godinu'', kaže Andrija Tomić.

Galerija 2 2 2 2 2

Neki pažljivo kroče prema nadolazećem blagdanu.

''Ja sam osoba koja, kad mogu, odem ujutro na zornicu — kad mogu, ako ne snimam tako jako rano — i koja se zapravo veseli u tišini tom Božiću'', otkriva Barbara Vicković.

Na kraju, Božić se krije u malim stvarima. U sitnicama koje sjaje jače od lampica i koje griju dušu bolje od šalice vrućeg čaja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Veliko slavlje naše olimpijke nakon udaje, suprug joj uputio emotivnu poruku

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Razotkrivena formula besprijekorne figure senzacije s Kosova: Od jednog ne odustaje!

Pogledaji ovo Celebrity Otac Meghan Markle završio u bolnici, hitno je operiran