Nakon dva mjeseca otkriven uzrok smrti holivudskog seks-simbola, doznala se i teška dijagnoza koju je skrivala od javnosti

Raquel Welch preminula je prije gotovo dva mjeseca, a sada je otkriven uzrok njezine smrti.

Poznat je uzrok smrt glumice Raquel Welch, koja je preminula 15. veljače 2023. u dobi od 82 godine.

Pogledaj i ovo Ima 81 godinu Diva bujnih oblina nekad je bila prava seks-bomba, a danas ne izlazi iz kuće, ovo su njezine prve fotografije nakon dvije godine

Glumica je umrla zbog srčanog zastoja, a smrtovnica koju posjeduje TMZ otkrila je i da se borila s Alzheimerovom bolešću, što je uspješno skrivala od javnosti.

Njezin dugogodišnji menadžer ranije je potvrdio da je Welch preminula nakon kratke bolesti.

Raquel Welch proslavila se uzastopnim ulogama u filmovima "Fantastično putovanje" i "Milijun godina prije Krista" iz 1966. godine, koje su joj donijele i titulu seks-simbola.

Magazin Empire 1995. ju je svrstao među sto najseksi zvijezda u filmskoj povijesti, a časopis Playboy, za koji je pozirala 1979., na treće mjesto liste sto najseksi zvijezda 20. stoljeća.

Hugh Hefner jednom ju je opisao kao "jedan od posljednjih klasičnih seks-simbola iz ere kada se nije bilo potrebno skidati da bi vas smatrali najseksi ženom svijeta", a ostala je upamćena kao jedna od rijetkih zvijezda Playboya koja je odbila pozirati potpuno gola.

Raquel se udavala četiri puta. Za Jamesa Welcha udala se s 19 godina 1959. godine, zajedno su dobili dvoje djece, a nakon njihove rastave Raquel se s djecom preselila u Dallas. Godine 1963. preselila se u Los Angeles kako bi ganjala karijeru u Hollywoodu te je ubrzo dobila manje filmske uloge.

Nakon Jamesa još je triput uplovila u bračnu luku. S producentom Patrickom Curtisom bila je vjenčana od 1967. do 1972. godine, s Andrewom Weinfeldom bila je u braku od 1980. do 1990. godine, a s Richardom Palmerom bila je od 1999. do 2008. godine.

Raquel se posljednjih godina potpuno povukla iz javnosti i paparazzi su je posljednji put snimili u srpnju 2022. godine.

