Posljednje fotografije glumice dokaz su da je do zadnjeg dana pazila na svoj izgled koji ju je vinuo među zvijezde

Pokojna glumica Raquel Welch do svojih je zadnjih dana pazila na izgled, a ovo su njezine posljednje fotografije paparazza koji su je uhvatili u srpnju prošle godine.

Ovih dana cijeli svijet priča o popularnoj glumici i seks-bombi prošlog stoljeća Raquel Welch koja je preminula u 83. godini nakon kratke i teške bolesti.

Pogledaj i ovo seks simbol Proslavio ju film u kojem je nosila bikini i izgovorila tri rečenice, a odbila se skroz skinuti za naslovnicu Playboya

60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, Welch je bila slaba strana brojnim muškarcima koji su je ugledali na malim ekranima u filmovima "Fantastic Voyage" i "One Million Years B.C'' iz 1966. godine.

Njeno tijelo bilo je jedno od najseksipilnijih, a filmski posteri na kojima pozira u badiću postali su jedni od najprodavanijih u povijesti. Welch je postala međunarodni seks-simbol, a na svoj izgled pazila je do zadnjih dana života te nitko ne bi rekao da je već ušla u osmo desetljeće života.

Iako se u javnosti nije puno pojavljivala, paparazzi su je posljednji put uspjeli uhvatiti na ulicama Beverly Hillsa dok je odlazila na manikuru. Welch su fotografirali kroz prozor salona, a glumica je veselo čavrljala sa zaposlenicom koja joj je uređivala nokte, a nisu joj zasmetali ni fotografi koji su stajali nedaleko salona pa im se u jednom trenu čak i nasmijala.

Za sebe je uvijek govorila kako joj je jasno da je pravi izazov mnogim muškarcima, a uvjerena je kako se mnogi ne bi mogli nositi s njezinim stilom života, kao ni s načinom na koji razmišlja.

Raquel se u životu udavala četiri puta. Za Jamesa Welcha udala se s 19 godina 1959. godine, zajedno su dobili dvoje djece, a nakon njihove rastave Raquel se s djecom preselila u Dallas. Godine 1963. preselila se u Los Angeles kako bi ganjala karijeru u Hollywoodu te je ubrzo dobila manje filmske uloge.

Nakon Jamesa još je triput uplovila u bračnu luku. S producentom Patrickom Curtisom bila je vjenčana od 1967. do 1972. godine, s Andrewom Weinfeldom bila je u braku od 1980. do 1990. godine, a s Richardom Palmerom bila je od 1999. do 2008. godine.

