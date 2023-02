Nezadovoljni Hrvati pokušavaju izbaciti Let 3 s Eurosonga: "Ne želim da moju zemlju predstavljaju muškarci koji se odijevaju poput žena"

Pokrenuta je online peticija za ukidanje nastupa grupe Let 3 na Eurosongu u Liverpoolu.

Iako su riječki rokeri Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!" na Dori bili uvjerljivi pobjednici po glasovima publike i žirija, nisu svi zadovoljni ovogodišnjim predstavnicima Hrvatske na Eurosongu.

Na web-stranici Peticije online pokrenuta je peticija za ukidanje njihova nastupa na Eurosongu u Liverpoolu.

"Ako ne želite da nas Let 3 predstavlja na Euroviziji s nakaradnom izvedbom, potpišite ovu peticiju", stoji u opisu peticije koja trenutačno ima malo više od 1000 potpisa.

"Iskreno, pjesmu nisam ni poslušala jer ne pratim Doru, ali kad vidim kako izgledaju, to mi je dovoljno. Ne želim da moju zemlju predstavljaju muškarci koji se odijevaju poput žena, makar to bio i samo dio showa", "Promoviraju sotonizam", "Bolesno", "Strašno", "Sramota za Hrvatsku", neki su od komentara potpisnika peticije.

S druge strane, pjesma "Mama ŠČ!" ne silazi s YouTube trendinga, a njihov nastup na Dori pregledan je više od 2,7 milijuna puta.

Iz diskografske kuće benda objavili su i službeni prijevod pjesme na engleski, koji je poslan na pregled organizatorima Eurosonga, BBC-ju i Europskoj radiodifuzijskoj uniji.

"Naša je poruka neka rat stane i neka bude puno ljubavi i mira! To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši svojoj i to želimo prenijeti svima. Mi mislimo da svatko mora imati pravo na svoje opredjeljenje, dom, na izbor. Eto, to je ideja", objasnili su Mrle i Prlja poruku svoje pjesme za IN magazin, a otkrili su i da se ne opterećuju komentarima da ih zbog političkih konotacija treba diskvalificirati.

Obožavatelji Eurosonga ili su zgranuti ili oduševljeni pjesmom "Mama ŠČ!" - sredine nema, no prognoze su na njihovoj strani i Hrvatska se svakim danom sve više penje na kladionicama.

