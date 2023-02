Let 3 napokon otkrio koja je poruka pjesme ''Mama ŠČ'': ''To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši!''

Hrvatski predstavnici na Eurosongu, riječki rokeri Let 3 i njihova pjesma ''Mama ŠČ'' vruća su tema u cijeloj Europi. Neki su oduševljeni, drugi ih žele diskvalificirati, a Mrle i Prlja najviše se brinu zbog visokih potpetica koje su nedavno uveli u svoj stajling. Napokon su i razotkrili misterij što žele poručiti svojom neobičnom pjesmom te koja je njihova poruka svijetu.

Mama ŠČ i Let 3 pokrenuli su lavinu komentara diljem Europe. Obožavatelji Eurosonga ili su zgranuti ili oduševljeni - sredine nema, no činjenica je da se Hrvatska sve više penje na kladionicama. Mrle i Prlja napokon su razotkrili poantu pjesme Mama ŠČ i što tom neobičnom skladbom žele poručiti.



''Naša poruka je neka rat stane i neka bude puno ljubavi i mira! To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši svojoj i to želimo prenijeti svima. Mi mislimo da svatko mora imati pravo na svoje opredjeljenje, dom, na izbor. Eto, to je ideja'', objasnili su Mrle i Prlja.



U Rijeci je sinoć održan njihov prvi koncert nakon trijumfa na Dori. Obožavatelji riječkih rokera nisu krili zadovoljstvo.



''Potpuni sold out! Hot stuff! Znaš ono 'hot stuff, baby, to see me...', prekrasno...'' kažu.



Letovci se ne opterećuju ničim, a najmanje komentarima da ih zbog političkih konotacija treba diskvalificirati. Muči ih samo jedna stvar - cipele. Zbog visokih potpetica koje su uveli u svoj stajling upitni su njihovi nadolazeći koncerti.



''Nitko nas više ne zove jer su se sad malo uplašili hoćemo li sad doći s cipelama ili bez?! Jer sad imamo ove cipele s visokom petom i jesu li sad pozornice otporne na takve cipele... Ja nisam sad obukao... Evo, ja jesam... Zato sam ja niži! Jesu li sad pozornice otporne? I sad rade posebne pozornice za te naše cipele i zato su sad svi malo stali! Kužiš?!'' kažu Mrle i Prlja.



Stajling za Eurosong još će pomno osmisliti, no rakete, brkovi, štikle i šareni outfiti očito su spoj za pamćenje. Prije nego što zablistaju na eurovizijskoj pozornici pripremili smo im maleni eurovizijski kviz. Je li im draža Baby Doll ili Tereza Kesovija?



''I jedna i druga su mi drage. Tereza je ipak pjevala s nama, ipak mi je draža Tereza, ipak je pjevala s nama jednu prekrasnu pjesmu 'Sam u vodi'. Ali težak izbor! I Baby Doll nam je jako draga'', kažu Mrle i Prlja.



A Doris Dragović ili Kraljevi ulice?



''Doris! Doris! A neeee... Kraljevi ulice - pa oni imaju vergl koji svira Mama ŠČ, jeste li vidjeli? Imaju vergl i onda na Trgu bana Jelačića svira vergl Mama ŠČ po cijeli dan. Oni su mi ipak draži!'' govore Mrle i Prlja.



Mama ŠČ zaorit će se Europom u polufinalnoj večeri Eurosonga 9. svibnja. Letovci su obećali da neće ostati neprimijećeni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.