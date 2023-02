Fotografija glumačke legende koja opčinjeno gleda u raskošni dekolte 25 godina mlađe supruge Catherine pravi je hit u stranim medijima!

Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones oduševili su pojavom na premijeri filma "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" u Londonu, a on nije skidao pogled s njezina dekoltea.

Jedan od najstabilnijih holivudskih parova, glumci Michael Douglas (78) i Catherine Zeta-Jones (53), i nakon 22 godine braka zaljubljeni su kao prvog dana.

Pogledaj i ovo Ruže i dalje cvjetaju Nitko u njih nije vjerovao, a oni su i nakon 20 godina braka zaljubljeni kao prvog dana!

To su potvrdili na premijeri filma "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" u Londonu, na koju su došli držeći se za ruke, a Douglas nije mogao skinuti pogled sa svoje lijepe supruge koja je u elegantnoj plavoj haljini istaknula svoj raskošni dekolte.

Glumca su fotografi nekoliko puta uhvatili kako gleda supruzi u grudi, a ona je svojom pojavom očarala i sve prisutne.

Catherine i Michael upoznali su se na Deauville Film Festivalu 1998. godine, a lijepa je Velšanka holivudskog veterana očarala istu večer, dok se on njoj ipak nije svidio na prvu.

Douglas joj je već pola sata nakon upoznavanja rekao kako će biti otac njezine djece, na što mu je Catherine odgovorila: "Znaš, čula sam puno toga o tebi. I mislim da je vrijeme da ti kažem 'Laku noć'."

Glumac se u to vrijeme rastajao od supruge Diandre Luker, s kojom je u braku bio 18 godina, te je priznao kako ga je bilo sram njegove izjave, pa je Catherine u znak isprike poslao poruku i cvijeće.

Godinu dana kasnije su se zaručili, a vjenčali su se 18. studenog 2000. godine u poznatom njujorškom hotelu Plaza. Njihovo vjenčanje proglašeno je vjenčanjem godine, što i ne čudi jer su na njega potrošili čak 1,5 milijuna funti, a u to su vrijeme svakako izazivali veliku pažnju zbog razlike u godinama.

Par je zajedno dobio dvoje djece, kćer Carys i sina Dylana.

Zanimljivo je da oboje slave rođendan 25. rujna, no među njima je 25 godina razlike zbog čega im javnost na počecima njihove veze nije davala velike šanse, no oni su srušili sve predrasude.

