Faruk iz "Lud, zbunjen, normalan" oglasio se nakon dugo vremena i progovorio o borbi s teškom bolesti

Glumac Senad Bašić progovorio je o teškom periodu koji je sada iza njega i najavio je nove projekte koji će ga dovesti i u Hrvatsku.

Iza bosanskohercegovačkog glumca Senada Bašića težak je životni period.

Omiljeni Faruk Fazlinović iz popularne humoristične serije "Lud, zbunjen, normalan" borio se s teškom bolesti i bio je u bolnici te je podvrgnut operativnom zahvatu, a sada je, kako je rekao za Dnevni avaz, sve u redu.

"Nisam bio 40 dana na sceni", kazao je Bašić, koji se dugo nije oglašavao, a najavio je i kako sada nastavlja raditi punom parom, i u kazalištu i na filmu.

"Predstava 'Kralj Tvrtko' igra se reprizno. Imam i dvije filmske premijere. 'Praznik praznine' Jasmina Durakovića, film koji je ljetos imao premijeru na Filmskom festivalu u Puli, a sada će biti premijerno prikazan i u Sarajevu. Imam i film koji sam radio prošle godine, to je hrvatsko-austrijska produkcija 'Bosanski lonac (Vampiri s Miljacke)' scenarista i redatelja Pave Marinkovića. Premijere će biti u Zagrebu i Beču. U tom filmu govorim na njemačkom jeziku", otkrio je glumac kojemu je u učenju njemačkog jezika pomogla kći.

Bolest je utjecala i na Senadov glas, no i to se sada stabiliziralo, a otkrio je i da je psihički teško podnio taj period.

"Tko god je bolestan i završi u bolnici, nije mu dobro", zaključio je Bašić.

Senad se jednom prilikom prisjetio snimanja hit-serije "Lud, zbunjen, normalan", koje je trajalo čak deset godina.

"Bilo je jako naporno. Ustajao sam u 5 sati ujutro, na setu bih bio u 6. Na Akademiji bih bio od 16 do 19 sati, a onda bih imao predstavu navečer. Znalo se dogoditi da dođem kući navečer i nemam snage čak ni izvaditi scenarij za sutradan. Trajalo je deset godina snimanje i to je jako dug period. Dolazi do zamora materijala, i to ne samo kod glumaca nego i kod autora, pisca, redatelja i cijele ekipe. Niko nije tako dugo snimao u BiH, a ni u regiji. 'Lud, zbunjen, normalan' je imao 12 sezona po 24 epizode. Inače, sezona u normalnim zemljama traje osam ili 12 epizoda, samo kod nas je 24", kazao je za Raport.ba, a tada je otkrio i smeta li mu što ga i dalje često zovu Faruk.

"Glumcu to imponira jer to znači da je uloga 'ušla' u narod i da je ostalo zapamćeno. Ima jako puno uloga koje glumci naprave, a uopće ih narod ne zapamti, jednostavno ih ne primijete. Težak je to put", priznao je Senad.

