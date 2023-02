Kako "Mama ŠČ!" zvuči na engleskom? Pogledajte službeni prijevod pjesme koji je Let 3 poslao na uvid organizatorima Eurosonga

Let 3 poslao je engleski prijevod svoje pobjedničke pjesme s Dore na pregled BBC-ju i Europskoj radiodifuzijskoj uniji.

Otkako je grupa Let 3 odnijela pobjedu na ovogodišnjoj Dori, cijela Europa bruji o njihovoj pjesmi "Mama ŠČ!".

Mnogi stranci pokušali su je prevesti kako bi dokučili o čemu se u pjesmi radi, a iz diskografske kuće grupe sada su objavili i službeni prijevod pjesme na engleski.

Prijevod je poslan na pregled organizatorima Eurosonga, BBC-ju i Europskoj radiodifuzijskoj uniji, a objavio ga je i portal Index.

Evo kako pjesma "Mama ŠČ!" zvuči na engleskom:



Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor ŠČ!

Mommy bought the tractor

‘Trajna nina’ armageddon-granny ŠČ!

TRACTOR

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron

‘Trajna Nina’ armageddon-granny

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z…….

Mommy, mommy, mommy, mommy

I'm going to play

Mom, I'm going to war

That little psychopath

War war

Evil little psychopath

War war

Aligator psychopath

War war

Mommy, I'm going to war

TRACTOR

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron ŠČ!

Mommy kissed the moron

‘Trajna Nina’ armageddon-granny

That little psychopath

War war war

Evil little psychopath

War war war

Aligator psychopath

Mommy, I'm going to war

Mommy, mommy, mommy



"Naša je poruka neka rat stane i neka bude puno ljubavi i mira! To je jedina poruka koju mi imamo i nosimo u srcu i u duši svojoj i to želimo prenijeti svima. Mi mislimo da svatko mora imati pravo na svoje opredjeljenje, dom, na izbor. Eto, to je ideja", objasnili su Mrle i Prlja poruku svoje pjesme za IN magazin, a otkrili su i da se ne opterećuju komentarima da ih zbog političkih konotacija treba diskvalificirati.

Obožavatelji Eurosonga ili su zgranuti ili oduševljeni pjesmom "Mama ŠČ!" - sredine nema. Čak je pokrenuta i peticija za ukidanje nastupa Leta 3 u Liverpoolu, no prognoze su na njihovoj strani i Hrvatska se svakim danom sve više penje na kladionicama.

