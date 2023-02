Pogledajte što ankete predviđaju Letu 3 na Eurosongu, u kratkom roku postali su jedni od favorita, oglasili se i poznati Hrvati!

Let 3 Damir Skomrlj/Cropix

Let 3 i njihova pjesma "Mama ŠČ" trenutačno je glavni favorit za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, barem ako je suditi prema specijaliziranoj stranici wiwibloggs.com.

Nakon što je većina zemalja odabrala svoje predstavnike za ovogodišnji Eurosong koji će u svibnju biti održan u Liverpoolu, pojavile su se i prve ankete koje predviđaju pobjednike i one koji za to imaju najviše šanse.

Pogledaj i ovo Opa! Jedna od favoritkinja Dore predstavila se snažnom baladom, a svima je za oko zapela i haljina s prorezima na gornjem dijelu

Tako je na specijaliziranoj stranici wiwibloggs.com objavljena anketa na kojoj je kao favorit prema jednoj anketi slovila predstavnica Norveške, pjevačica Alessandra s pjesmom "Queen of Kings". Ona je prema kladionicama zasad na trećem mjestu, ali obožavatelji Eurosonga smatrali su kako će ona pobijediti.

Na drugom mjestu smjestila se bila španjolska predstavnica Blanca Paloma s pjemom "Eaea", na trećem Talijan Marco Mengoni i njegova "Due Vite", na četvrtom je predstavnica Češke s pjemom "My Sister's Crown", a na petom su slovenski predstavnici Joker Out s pjesmom "Carpe Diem".

No kako sada stvari stoje na prvom mjestu je naš Let 3 s pjemom Mama ŠČ i to s velikim postotkom glasova od 35.79% iliti 4,513 tisuća glasova, na drugom mjestu je Norveška s 1556 glasova, a na trećem Španjolska s 1131 glasom.

Glas za svog favorita možete dati OVDJE, kao i pratiti situaciju kako stoje naše predstavnici koji su itekako podigli prašinu svojom pobjedom na Dori.

A pobjedu Leta 3 komentirali su i njihovi domaći kolege, među kojima i Severina koja je putem društvenih mreža poslala jasnu poruku što misli o tome. Naime, ona je na svom facebook profilu objavila video s nedavno koncerta u Varaždinu u kojem je pjevala pjesmu "Moja štikla", a s kojom je nastupila na Euroviziji 2006. godine.

U čast Let 3, Moja ŠČikla!", napisala je Seve uz video.

No s njom se nikako nije složio glazbeni menadžer Ivica Bubalo koji brine da će Let 3 naštetiti našem turizmu.

"Njihova pobjeda na Dori sramota je nad sramotama. Zamolio bih članove da na Eurosongu ne pokazuju svoje guzice, radi hrvatskog turizma, izjavio je on za Dalmatinski portal.

