Proslavio ju je film u kojem je nosila bikini i izgovorila tri rečenice, a titulu seks-simbola nikada nije željela

Raquel Welch bila je jedan od najvećih seks-simbola 20. stoljeća, a titulu je nerado prihvatila samo kako bi se probila u Hollywoodu.

Glumica Raquel Welch jednom je izjavila: "Ono što radim na ekranu ne može se uspoređivati s mojim privatnim životom. Privatno sam skromna i ne volim halabuku."

Pogledaj i ovo Recept iz kuhinje Tajna ljepote 73-godišnje zvijezde koja je zaustavila vrijeme!

Ipak, vijest o njezinoj smrti u 83. godini podigla je pravu medijsku halabuku, a glumicu su i u ovom slučajnu mnogi opisali kao seks-simbol 20. stoljeća, što ona nikada nije voljela ni htjela.

Tu titulu donijela uloga u filmu "Milijun godina prije Krista" iz 1966. godine, u kojem je imala svega tri rečenice, no privukla je veliku pažnju zbog bikinija koji je nosila.

"Nisu htjeli od mene ništa drugo. Imala sam neke ideje, no nitko ih nije htio poslušati. Sjećam se da sam pokušavala razgovarati s redateljima, a oni bi mi samo rekli: 'Molim te, nemoj razmišljati ni imati ideje.' Osjećala sam kao da su zatvorila vrata mojoj duši", prisjetila se u jednom intervjuu. Dodala je i kako je tada odlučila prihvatiti svoj novi status, no samo kako bi se probila u Hollywoodu.

"Pokušala sam na razne načine, no samo to je upalilo. Ozbiljniji pristup nije me doveo nikamo. I čim sam počela dolaziti na audicije blještava i u uskim haljinicama, kao svi drugi, upalilo je i bolje nego što sam očekivala. Zarobila sam samu sebe", ispričala je svojedobno glumica.

Filmski posteri na kojima pozira u badiću postali su jedni od najprodavanijih u povijesti, a Welch je postala međunarodni seks-simbol.

Kasnije je još glumila u filmovima "Bedazzled", "Bandolero!", "100 pušaka", "Myra Breckinridge" i "Hannie Caulder". Magazin Empire 1995. ju je svrstao među sto najseksi zvijezda u filmskoj povijesti, a časopis Playboy, za koji je pozirala 1979., stavio na treće mjesto liste 100 najseksi zvijezda 20. stoljeća.

Hugh Hefner jednom ju je opisao kao "jedan od posljednjih klasičnih seks-simbola iz ere kada se nije bilo potrebno skidati da bi vas smatrali najseksi ženom svijeta", a ostala je upamćena kao jedna od rijetkih zvijezda Playboya koja je odbila pozirati potpuno gola.

Raquel se udavala četiri puta. Za Jamesa Welcha udala se s 19 godina 1959. godine, zajedno su dobili dvoje djece, a nakon njihove rastave Raquel se s djecom preselila u Dallas. Godine 1963. preselila se u Los Angeles kako bi ganjala karijeru u Hollywoodu te je ubrzo dobila manje filmske uloge.

Nakon Jamesa još je triput uplovila u bračnu luku. S producentom Patrickom Curtisom bila je vjenčana od 1967. do 1972. godine, s Andrewom Weinfeldom bila je u braku od 1980. do 1990. godine, a s Richardom Palmerom bila je od 1999. do 2008. godine.

Raquel se posljednjih godina potpuno povukla iz javnosti i paparazzi su je posljednji put snimili u rujnu 2021. godine, a na tim fotografijama nije ju bilo lako prepoznati.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Boris Rogoznica ponovno ljubi? Objavio je fotografiju s misterioznom plavušom s kojom uživa na putovanju

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Bivši suprug Nine Badrić pojavio se u javnosti nakon dugo vremena, pogledajte kako izgleda danas