Preminula glumica koju je jedan film pretvorio u seks-simbol, a posljednjih ju je godina bilo teško vidjeti u javnosti, rijetko je napuštala dom

Američka glumica i seks-simbol Raquel Welch umrla je u 83. godini nakon kratke bolesti.

Tužne vijesti stižu iz Hollywooda o jednoj od najljepših glumica prošlog stoljeća i seks-simbolu Raquel Welch.

Preminula je u 83. godini nakon kratke bolesti, a ove vijesti šokirale su javnost jer je glumica na nedavnim fotografijama paparazza izgledala dvadeset godina mlađe.

Welch se prvi put proslavila uzastopnim ulogama u filmovima "Fantastic Voyage" i "One Million Years B.C'' iz 1966. godine.

Žarila je i palila 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, a ovoj seks-bombi u ono vrijeme nitko nije bio ravan.

Svoju veliku priliku u karijeri dočekala je 1966., kada je odigrala ulogu u filmu "Fantastično putovanje" i nakon toga potpisala je ugovor s poznatim filmskim studijem 20th Century Fox. Oni su je posudili britanskom studiju Hammer Film Productions za snimanje filma "Milijun godina prije Krista", što se pokazalo kao odličan potez.

Raquel je imala tek tri rečenice teksta, no nosila je bikini koji je privukao pozornost. Filmski posteri na kojima je u badiću postali su jedni od najprodavanijih, a Welch je postala međunarodni seks-simbol. Kasnije je još glumila u filmovima "Bedazzled", "Bandolero!", "100 Rifles", "Myra Breckinridge" i "Hannie Caulder". Magazin Empire 1995. ju je svrstao među sto najseksi zvijezda u filmskoj povijesti, a časopis Playboy, za koji je pozirala 1979., stavio na treće mjesto liste 100 najseksi zvijezda 20. stoljeća.

U rujnu prošle godine glumicu su paparazzi uhvatili u šetnji Beverly Hillsom, a po njezinoj vitkoj figuri i dobrom izgledu nitko joj nije mogao dati 82 godine.

Za sebe je uvijek govorila kako joj je jasno da je pravi izazov mnogim muškarcima, a uvjerena je kako se mnogi ne bi mogli nositi s njezinim stilom života, kao ni s načinom na koji razmišlja.

Raquel se u životu udavala četiri puta. Za Jamesa Welcha udala se s 19 godina 1959. godine, zajedno su dobili dvoje djece, a nakon njihove rastave Raquel se s djecom preselila u Dallas. Godine 1963. preselila se u Los Angeles kako bi ganjala karijeru u Hollywoodu te je ubrzo dobila manje filmske uloge.

Nakon Jamesa još je triput uplovila u bračnu luku. S producentom Patrickom Curtisom bila je vjenčana od 1967. do 1972. godine, s Andrewom Weinfeldom bila je u braku od 1980. do 1990. godine, a s Richardom Palmerom bila je od 1999. do 2008. godine.

