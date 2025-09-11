Poznati detektiv iz hit-serije došao u Hrvatsku, selfijem je otkrio gdje se nalazi!

Christopher Meloni objavio je fotografiju iz Hrvatske, mnogi su odmah znali gdje je točno.

Poznati glumac i zvijezda serije ''Zakon i red'' Christopher Meloni boravi u Hrvatskoj.

Na svom je Instagram profilu objavio selfie s tablom koja označava ulicu "Tukalo bi", a u komentarima su mu se odmah javili obožavatelji koje je oduševilo što je u Hrvatskoj.

"Dobro došao u Hrvatsku", "Bilo te lijepo vidjeti kako šećeš Jelsom u društvu supruge", "O Bože, jesi li ti to na Hvaru? Dođi do Splita", "Uživaj u odmoru", "Pa ti si u Hrvatskoj", pisali su mu pratitelji.

Tko je Christopher Meloni?

Christopher Meloni (62) ime je koje je postalo sinonim za policijskog detektiva Elliota Stablera, jednog od najprepoznatljivijih likova u povijesti televizije. Ovaj karizmatični američki glumac godinama je oduševljavao gledatelje u megapopularnoj seriji ''Law & Order: Special Victims Unit'' (Zakon i red: Odjel za žrtve), gdje je svojim intenzivnim glumačkim stilom donio slojevitost i dubinu liku njujorškog detektiva.

Christopher Meloni - 2 Foto: Profimedia

Jeste li gledali ''Zakon i red''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Meloni je rođen 2. travnja 1961. u Washingtonu, D.C., a glumačku karijeru započeo je u kazalištu i sporednim ulogama na televiziji i filmu. Proboj je doživio početkom 2000-ih kada je preuzeo ulogu Stablera, partnera legendarne Olivie Benson, koju tumači Mariska Hargitay. Njihov snažan partnerski odnos i nevjerojatna kemija ubrzo su seriju učinili pravim televizijskim fenomenom.

Christopher Meloni Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Blankin suprug podijelio tužnu vijest na društvenim mrežama: ''Pokušali smo...''

Glumčev odlazak iz SVU-a 2011. godine šokirao je fanove, no Meloni se 2021. trijumfalno vratio u spin-off seriji ''Law & Order: Organized Crime'' (Zakon i red: Organizirani kriminal), ponovno zadobivši srca publike i kritike. Njegova sposobnost da Stableru udahne ranjivost i odlučnost u borbi protiv kriminala učinila ga je jednim od najomiljenijih likova u franšizi koja traje desetljećima.

Christopher Meloni - 3 Foto: Profimedia

Christopher Meloni Foto: Profimedia

Uz ''Zakon i red'', Meloni je ostvario niz zapaženih uloga u serijama poput kultnog HBO-ovog Oza, komediji Wet Hot American Summer te blockbusteru Man of Steel. Ipak, za milijune gledatelja diljem svijeta zauvijek će ostati – detektiv Elliot Stabler.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja imala dvije djevojačke! Ovo su fotke s vesele fešte s curama na brodu

Od 1995. godine u braku je sa Sherman Williams, a zajedno imaju dvoje djece, sina Dantea i kćer Sophiju Evu.

Christopher Meloni sa suprugom Foto: Profimedia

Galerija 8 8 8 8 8

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Tko je fatalna plavuša za koju se šuška da je nova djevojka 22-godišnjeg teniskog asa?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Hauser se ženi?! Novom objavom sa ženom u bijelom sve je zbunio

Pogledaji ovo Celebrity Domenica progovorila o planovima za obitelj s dugogodišnjim partnerom: ''Ne razmišljam...''