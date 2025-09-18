Minea iskreno o ljubavi: ''Ja o tome ne pričam jer se to vidi!''

Sinoć je velikim koncertom u Lisinskom Renata Končić Minea proslavila rođendan i 30 godina karijere. Rano, Good boy, Da me 'oće Stipe, Vrapci i komarci... Nizali su se hitovi, a Mineu su na pozornici obuzele emocije pa su pale i suze radosnice. O tri desetljeća karijere, ali i ljubavi, Minea je razgovarala s našim Davorom Garićem za IN magazin.

Ovako danas zvuči ''Good boy'', pjesma s kojom se Minea prije točno 30 godina ušuljala u srca publike i ondje trajno nastanila.

''Kad se okrenem unatrag, imam samo osmijeh na licu, prekrasne uspomene. Kad bi me pitali što bih promijenila, ne bih ništa. Sve je išlo svojim tijekom, bilo je lijepo, neopterećno. Puno stvari mi se dogodilo i to je možda čar te priče jer sam se opustila i pustila da me život nosi.

''Kad se sjetim te '95. kad sam počela, pjesma ''Good boy'', i znam da tada nisam bila ničega svjesna, niti što me čeka niti što će se dogoditi. Sve se dogodilo slučajno i spontano i eto mene na Dori, drugi dan apsolutno svi su znali tko je Minea, znali su pjesmu ''Good boy'' koja je mjesecima kasnije bila prva na top listama.''

Za 3 desetljeća karijere, njezini su prijatelji dobili težak zadatak - opisati je u 3 riječi.

''Divna, vesela, odana'', rekao je Mario Roth.

''Dobra k'o duša, svima na raspolaganju, moja jako dobra prijateljica'', kaže Ivana Banfić.

''Mlada, dobra, bezobrazna'', našalio se Alen Bičević.

Na pozornici i pod svjetlima reflektora uvijek nasmijana, a kad kamera nema - isto takva - u njezinu životu glavnu riječ ima ona zaigrana djevojčica od prije 30 godina.

''Inače, Minea strašno voli knedle sa šljivama. Ja ih radim najbolje po njenom, Jednom smo išli u kino pa smo u garaži jeli knedle... Jedna osoba koju ne možeš zamisliti u takvom izdanju'', kaže Alen.

''Mineica je jako duhovita ženskica, smijemo se non-stop, to je smijeh i zabava'', dodaje Banfić.



Minea se ne srami priznati da u njezinu životu odluke najčešće donosi srce.

''Emocije su nešto što nas većinu pokreće i ja zaista tako funkcioniram. Volim dodire, volim osjetiti to, bez obzira radi li se o prijateljima, o obitelji ili o ljubavi. Najljepše i najbolje funkcioniram kad volim i kad me vole'', kaže Minea.



A ljubav? Kuca li njezino srce za nekog posebnog?

''Ja o tome ne pričam jer to se vidi. Žena drugačije zrači kad je zaljubljena i kad je voljena i kad ima miran život. Nije da ja to skrivam, nije da ne volim o tome pričati, ali to je dio mene, to je intima koju ja njegujem i volim. Svi ti ljudi u mom životu nisu birali moj posao, ja sam ga birala i zato ih želim poštedjeti. Ali kad je žena zaljubljena, to se vidi i to se zna'', rekla je Minea.

Vidi se i zna da su pred Mineom godine ispunjene osmijehom i srećom! Sretan rođendan!

