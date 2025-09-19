Našeg repera snašle nevolje na hodočašću, sa sobom je poveo i sina

Reper Nered javio se s hodočašća u Španjolskoj, na koje je početkom rujna krenuo sa svojim sinom.

Naš reper Marko Lasić Nered odlučio je ovo ljeto provesti na poseban način – s 15-godišnjim sinom krenuo je na slavno hodočašće Camino de Santiago, dugo čak 800 kilometara.

Riječ je o poznatom putu koji vodi do katedrale u Santiagu de Composteli, a poznat je po tome što ga mnogi prolaze kao duhovno ili osobno putovanje.

Na svom Instagramu Nered svakodnevno dijeli što su novog doživjeli i prošli, a sad je otkrio i da ih je tijekom hodočašća zatekla oluja.

''Naša prva oluja na Caminu. Dok smo se penjali na Alto de Mostelares, sunce je izranjalo iza nas kao da i ono hoda s nama. Uspon je kratak, ali strm, a na vrhu se otvara beskrajna Meseta. Polja bez kraja i početka. Kažu da je to jedna od najtežih točaka Camina, ali nakon Pirineja nama se činila gotovo laganom. Vrijeme nas je mazilo, oblaci su zaklonili sunce i hodanje je bilo ugodno. Put nas je dalje vodio prema Boadilla del Camino, malom selu sa stotinjak duša. Ali onda... nebo se promijenilo. U trenu smo upali u oluju kakvu dugo nismo vidjeli. Vjetar je lomio krošnje, letjele su kante, prašina, krupne kapi kiše'', napisao je Nered u svojoj objavi.

Dodao je kako su se sklonili u jednu staru kuću te zbog oluje nisu odradili svih 45 kilometara tog dana.

Nered i sin hodočaste već dva tjedna, a naš reper cijelo vrijeme bori se s oteklom nogom.

''Ljudi nas primili s osmijehom, doktorica pogledala nogu i rekla: 'Nisi jedini, već sam imala hodočasnika s istom mukom.' Injekcija, tablete i dalje prema centru'', otkrio je u jednoj objavi.

