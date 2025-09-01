"Skupili smo snagu i krenuli!" Naš reper sa sinom se uputio na hodočašće života

Marko Lasić Nered sa sinom je krenuo na 800 km dugo hodočašće Camino de Santiago, koje im postaje nezaboravno životno iskustvo.

Marko Lasić Nered odlučio je ovo ljeto provesti na poseban način – s 15-godišnjim sinom krenuo je na slavno hodočašće Camino de Santiago, dugo čak 800 kilometara. Riječ je o poznatom putu koji vodi do katedrale u Santiagu de Composteli, a poznat je po tome što ga mnogi prolaze kao duhovno ili osobno putovanje.

Na Instagramu je Nered otkrio kako je došlo do ideje i kako je reagirao njegov sin.

"Camino .. naš početak! Ovo ljeto sam sina pitao: 'Hoćeš sa mnom na Camino?' Pogledao me zbunjeno: 'Kaj je to?' Objasnio sam mu, 800 kilometara hodanja, od francuskih Pirineja pa sve do oceana na zapadu Španjolske. Ljudi to prolaze u 32 dana .. a nas dvojica? Mi moramo probati u 16 jer se moram vratiti na posao. To znači 30 do 50 kilometara dnevno. Svaki dan. Bez iznimke. Rekao sam mu: 'Bit će teško, nije zezancija. Ali ako uspijemo, bit će to priča i uspomena za cijeli život.' On me pogledao, nasmijao se i rekao: 'Može tata.' I tako je sve počelo."

Put su započeli iz Saint-Jean-Pied-de-Porta, a prva dionica odmah je testirala njihove granice.

"Prvi dan Camina ostavio je trag na nama. Prošli smo Pirineje, uspon koji testira i tijelo i glavu. Karla su već na startu nažuljale tenisice, meni je išlo nešto lakše, ali kad smo napokon stigli i ugledali naše krevete u Roncesvallesu, to je bio kraj. Umor, muskulfiber, ali i osjećaj da smo pobijedili prvu planinu."

I dok je smještaj bio jednostavan i skroman, dojam je bio snažan.

"Roncesvalles je malo, posebno mjesto, stoljećima poznato kao jedno od najvažnijih utočišta hodočasnika. Smještaj jednostavan, 10 € po osobi, ali osjećaj neprocjenjiv."

Dan su nastavili prema Pamploni, s još 40 kilometara pred sobom.

"Popio sam ibuprofen i andol, skupili snagu i krenuli dalje. Mislio sam da će nas noge manje boljeti, ali Camino od prvog dana pokazuje koliko je fizički zahtjevan."

Nered je pratitelje pozvao da mu šalju svoja iskustva s Camina, a oni su mu odgovorili brojnim komentarima podrške:

"Najbolje iskustvo u životu!", "Buen Camino!", "Putovanje sa sinom... uspomene za zauvijek."

Ovo hodočašće za Neredu i njegovog sina nije samo fizički izazov – ono postaje emocionalno i životno putovanje koje će, kako sam kaže, pamtiti zauvijek.

