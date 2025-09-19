Neriješeno obiteljsko ubojstvo desetljećima je proganjalo Roberta Redforda, ubojicu se još traži

Prije četiri desetljeća ubijen je dečko kćeri Roberta Redforda, a njegova ubojicu i danas se traži.

Bilo je to šokantno ubojstvo koje je mučilo sada pokojnog glumca Roberta Redforda više od četiri desetljeća – i koje i dalje progoni policijski odjel koji nikada nije uspio uhvatiti glavnog osumnjičenika.

Redfordova kći Shauna hodala je sa Sidnejem Wellsom kada je on ubijen, dok je njezin otac snimao jedan od svojih najvećih hitova, bejzbolski film ''The Natural'', prije više od 40 godina.

Robert Redford i Shauna Redford (desno) Foto: Profimedia

Potraga za glavnim osumnjičenikom u slučaju – Wellsovim cimerom Thayneom Smikom – traje i danas.

''Ovaj predmet i dalje je vrlo aktivan'', izjavila je za Daily Mail glasnogovornica policije u Boulderu, Colorado, Dionne Waugh.

''Nismo izgubili nadu da će Smika biti pronađen. Nastavljamo dobivati nove dokaze iako o njima ne možemo javno govoriti'', dodala je.

''Detektivi trenutačno zaduženi za slučaj i dalje dobivaju tragove, a s obzirom na to da većina izvornih istražitelja više ne radi u odjelu, novi detektivi gledaju na slučaj svježim očima.''

Smika, rođen u Sjevernoj Dakoti i poznat kao ''Jungle Mike'', danas bi imao 66 godina, ali nitko ga nije vidio još od 1986. godine.

Umirovljeni zamjenik načelnika policije u Boulderu, David Hayes, uvjeren je da je Smika još uvijek živ unatoč tvrdnjama njegove obitelji iz 2010. da je preminuo.

Robert Redford Foto: Profimedia

''Istraga o njegovoj navodnoj smrti nije dala nikakve rezultate'', rekao je Hayes za Daily Mail.

''Nije bilo smrtovnice u evidenciji. Čak i da je umro u nekom motelu, bez ikakve identifikacije, mrtvozornik bi uzeo otiske prstiju i usporedio ih s onima u evidenciji Colorada. Također smo nastavili primati dojave o njegovu viđenju. Prijatelji Wellsa i Smike, koji su ih poznavali iz Colorada, tvrdili su da su ga vidjeli na buvljaku u Orange Countyju u Kaliforniji, prije nekoliko godina. Ima jedinstven izgled i bili su gotovo sigurni da je to bio on. Također su ga navodno vidjeli u trgovini Home Depot u Sacramentu. Stoga i dalje vjerujem da je još uvijek negdje vani.''

Hayes kaže da je Robert Redford godinama pratio slučaj Wellsa.

''Razgovarao sam s gospodinom Redfordom više puta. Imao je osobni interes za slučaj zbog veze svoje kćeri, ali uvijek je bio ljubazan i nikada nas nije pritiskao. Samo je želio novosti. Bio je vrlo zaštitnički nastrojen prema svojoj kćeri i htio je biti siguran da činimo sve kako bismo riješili brutalno ubojstvo njezina dečka. Uvjeravao sam ga da radimo sve što možemo.''

Debra Winger, Robert Redford Foto: Profimedia

FBI je 2012. godine ponudio nagradu od 10.000 dolara, ali ni to nije bilo dovoljno da se Smika pronađe. Danas, 42 godine nakon ubojstva, on se još uvijek nalazi na FBI-evoj listi najtraženijih.

Sid Wells ubijen je 1. kolovoza 1983. – na dan kada je Smiki trebao dospjeti mjesečni najam od 300 dolara za sobu koju je unajmio u stanu na petom katu, gdje su živjeli Wells i njegov brat Sam.

Majka braće Wells, June Menger, kupila je luksuzni stan u kompleksu Spanish Towers u Boulderu novcem koji je dobila nakon što je njihova oca ubio pijani vozač.

Unatoč toj odšteti, trebala im je pomoć s otplatom hipoteke, pa su oglasili potragu za trećim cimerom.

Smika se činio očitim izborom. Kada se prijavio, izgledao je ozbiljan i miran – a kao dodatni plus, imao je dovoljno novca da unaprijed plati nekoliko mjeseci.

Ali u roku od nekoliko mjeseci novac mu je počeo ponestajati i počeo je kasniti s najmom.

Sid, 22-godišnji student novinarstva na Sveučilištu Colorado u Boulderu, upoznao je zgodnu studenticu Shaunau Redford tri godine ranije. Tek nekoliko tjedana nakon što su započeli vezu, otkrio je da je ona kći slavnog glumca. Shauna, koja je tada također imala 22 godine, imala je stan u istom kompleksu, ali često je noćila kod svog dečka. Upoznala je Sida sa svojim slavnim ocem i njih dvojica odlično su se slagala.

''Robert je bio vrlo privržen tom mladiću i smatrao je da ga čeka velika budućnost'', rekao je prijatelj glumca koji je preminuo u utorak, za Daily Mail.

Redford je bio u Buffalu, New York, na snimanju The Natural, kada ga je Shauna nazvala i rekla mu za smrt svog dečka.

''Shauna je bila histerična kada ga je dobila na telefon. Plakala je i vikala mu da je Sid ubijen hicem u glavu u vlastitom dnevnom boravku. Robert je bio skrhan njegovom smrću i duboko zabrinut za svoju kćer, koja je bila jako zaljubljena u Sida i planirala budućnost s njim. Robert je odmah zaustavio snimanje filma i odletio u Colorado da bude uz svoju kćer.''

Sam Wells otkrio je tijelo svog brata, licem prema dolje na podu dnevne sobe, kad se vratio s vikend-kampiranja. Sid je ubijen hicem u potiljak iz sačmarice kalibra 20. Sid – koji se povremeno bavio sitnim dilanjem droge – optužio je Smiku da mu je ukrao kokain, prema policijskoj izjavi odpečaćenoj tri mjeseca nakon ubojstva.

Robert Redford - 7 Foto: Profimedia

U istom dokumentu stajalo je i da su sačmarinske kuglice pronađene u Wellsovu tijelu odgovarale onima pronađenima u kući Smikine majke, a dlake pronađene na mjestu zločina odgovarale su dlakama iz Smikina kompleta za čišćenje sačmarice.

Smika, tada 24-godišnjak, uhićen je, ali okružni tužitelj Boulder Countyja Alex Hunter nije vjerovao da ima dovoljno dokaza za presudu, jer je smatrao da je istraga bila loše vođena.

Tek 1997., kada je novi tužitelj Stan Garnett otkrio nove dokaze, slučaj je ponovno otvoren. Uvjerio je suca da izda nalog za Smikino uhićenje uz jamčevinu od 5 milijuna dolara, no njega nije bilo nigdje. Policija je pronašla njegov napušteni automobil u Beverly Hillsu, ali sumnjalo se da je pobjegao u Yelapu, južno od Puerto Vallarte u Meksiku.

Sid Wellsova smrt bila je samo jedna u nizu tragedija koje su pratile Roberta Redforda tijekom života.

Majka mu je umrla kad je imao samo 18 godina, prvo dijete Scott preminulo je od sindroma iznenadne dojenačke smrti u dobi od dva i pol mjeseca, a drugi sin Jamie umro je od raka jetre 2020. u dobi od 58 godina. Ima još jednu preživjelu kćer, Amy (54), koja se bavi filmom.

Robert Redford Foto: Profimedia

Shauna Redford, danas stara 64 godine, pronašla je novu ljubav nakon Sidove smrti. Udala se 1985. godine za Erica Schlossera, autora knjige "Fast Food Nation". Par ima dvoje djece.

Podsjetimo, legendarni filmaš Robert Redford preminuo je u 90. godini. Više pročitajte OVDJE.

Robert Redford Foto: Profimedia

