Sandi Cenov u zajedničkom izlasku s kćeri Zarom, evo gdje su se skupa dobro zabavili

Kad kći izrazi želju, tata to može samo ispuniti. Tako se Sandi Cenov našao na reviji Roberta Severa. Ovaj dizajner predstavio je prvu od tri posljednje revije jer se iduće godine sprema za novo životno poglavlje. Tko ga je sve došao podržati te tko je od poznatih dama spreman i plaću dati za odjevne komade, a tko je pravi štediša, donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

''Uvijek iznenadi nečim novim i nikad ne znaš što očekivati na njegovim revijama, nijedna nije ona klasična revija gdje sjedneš i ljudi samo hodaju i pokazuju robu već uvijek ima nešto novo'', opisuje Meri Goldašić Roberta Severa.

I baš tako – i ovog puta Robert Sever nije pokazao samo odjeću, već i jednu novu dimenziju mode. Nakon klasičnog dijela, modeli su stajali – kao žive modne skulpture. S razlogom.



''Ideja je bila prikazati naš zanat koji izumire, na što bolji način da ljudi vide izbliza koliko tu ima minucioznog rada i truda, a zapravo to možeš najbolje ako vidiš ovako statične cure koje izgledaju kao da se fotografiraju za neki časopis. Tako da je bila ideja prikazati odjeću koja je prekrasna i nosiva, ali da ljudi vide koliko tu ima rada, truda i ljubavi'', govori Robert.

In Magazin: Robert Sever - 5 Foto: DNEVNIK.hr

A nosivo – kod Roberta znači vrlo nosivo. Njegove kreacije ne završavaju samo na pisti. One šetaju ulicama.



''Sad ću reći nešto što možda na prvu nema veze. Jučer je umro jedan Robert, jedan veliki Robert Redford. I kako sam ja njega pratila jer je on bio moja prva televizijska ljubav još kao klinke, u jednom intervjuu, u jednom trenutku je rekao da je njegova misija kao čovjek i umjetnika borba protiv prosječnosti i idiota. Gdje je sad tu poveznica. Robert Sever je, on nije modni dizajner. On je umjetnik u svijetu mode. On koristi platno ko što ga koriste slikari'', objasnila je Zrinka Cvitešić.



''Sviđa mi se ta neka njegova otkačenost, originalnost, stvarno je autentičan, imam osjećaj da se ne boji čovjek riskirat. A to je uvijek privlačno'', dodala je Iva Jerković Oreški.

A ovo je prva od posljednje tri revije koje Robert planira.



''Naprosto sam odlučio sljedeće godine završiti svoj opus dizajnerski i nešto drugo probat u životu, istraživati se kroz neke druge forme, tako da zapravo sad je ovo jedan korak bliže tome da krenemo nešto novo s puno sreće i novog elana'', otkrio je te dodao.



''Što će biti u ovom trenutku još ne znam. Znam definitivno da planiram odseliti iz Hrvatske. Neke druge zemlje istraživati i vidjeti kako se snalazim u drugim stvarim'', zaključio je.

Dok on planira što dalje, u prvim redovima – oni koji ga prate od početka. A neki i koji su došli po prvi put.



''Došao sam malo zato što sam tu ja vikendom, svaki vikend fala Bogu radim, putujem, pjevam, sviram, a preko tjedna sam tu. A moja kćer Zara je izrazila želju, nikad nije bila na modnoj reviji, ovo joj je prvi put da ide na modnu reviju, pa sam doveo, zapravo je ona dovela mene na modnu reviju'', objasnio je Sandi.

Ljubav prema modi u njihovoj se obitelji itekako njeguje.



''Pa supruga prati poprilično, ali supruga je koncentrirana na vintage stvari. Sve smo vintage, vintage auti, vintage moda i gitara vintage sve. Ali supruga jako prati. I Sever nam je odličan''.

Jer moda nije samo što nosimo – nego i kako se u tome osjećamo.



''Ja sam prisiljena pratiti modu i trendove i mogu priznat da sam malo ispranog mozga obzirom na svijet u kojem se krećem i da jako volim i jako me žene inspiriraju čak i poneki muškarci pa ponekad kupim nešto i na muškom odijelu. A nemam više, ne mogu reći da nešto ne bih obukla - zato što zadnji put kad sam rekla bolero, balerinke, skinny jeans, sve se vratilo i evo me, imam sve troje što sam navela, tako da samo kako se moda vraća, vraćam se i ja''.



''Pratim ju kad mi treba, evo najiskrenije, kad mi treba za posao onda ju pratim, kad mi ne treba, onda sam u tri majice, trapericama i trenirkama'', priznaje Zrinka Cvitešić.

In Magazin: Robert Sever - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Naša svjetski priznata glumica kaže kako nikad ne bi odjenula glomazne tenisice. A nikad joj se neće dogoditi ni da plaću potroši na neki odjevni komad.

A sada će se kod glumice Ive Jerković Oreški na popisu za shopping pronaći i dječje stvari jer ona i suprug očekuju prinovu.



''Dobro, sve je, sve je u redu i evo sad samo sam okružena lijepim stvarima'', kaže Iva.

Možda brojimo njegove posljednje revije, ali ako znamo Severov stil – kraj je samo nova faza. A dok on sprema poglavlje daleko odavde – novi talenti dobivaju priliku. Tako se prije Severove revije svojim predstavila dizajnerica Katarina Galović.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.