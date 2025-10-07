Zdravstveni razlozi spriječili su Ružicu u ostvarenju kulinarskog sna: ''Uvijek vrijedi pokušati...''

Od gastarbajterskog djetinjstva do televizijske kuhinje – put Ružice Bašić pokazuje da se upornošću i ljubavlju može ostvariti svaki san. Iako je MasterChef za nju završio ranije nego što je priželjkivala, iskustvo pamti kao jedno od najljepših u životu.

Od djetinjstva provedenog u Njemačkoj, preko obiteljskog stola punog domaćih jela, do nastupa pred žirijem MasterChefa – Ružica Bašić svojom je toplinom i ljubavlju prema kuhanju osvojila gledatelje iako je show morala napustiti ranije nego što je željela.

U iskrenom razgovoru za naš portal otkriva kako su je oblikovala iskustva iz djetinjstva, tko joj je najveći kulinarski uzor i što joj je donijelo ovo nezaboravno putovanje.

Galerija 10 10 10 10 10

O djetinjstvu u Njemačkoj i upornosti koja je iz toga proizašla

Kao dijete gastarbajtera suočila se s izazovima koje novo okruženje donosi, ali upravo su ti trenuci oblikovali njezin karakter.

''Bilo je teških dana, pogotovo u početku dok se nije ovladalo jezikom. Bilo je potrebno dosta zalaganja, što je oblikovalo uporan i istrajan karakter s radnim navikama.''

Ružica Bašić, MasterChef - 1 Foto: Nova TV

Ružica Bašić, MasterChef - 5 Foto: Nova TV

Prvi koraci u kuhinji – i previše tjestenine

Kao i mnogi strastveni kuhari, prve recepte iskušavala je sama, potajno i s puno entuzijazma.

Pogledaji ovo Celebrity Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja

''Prvo jelo su špageti bolognese. Reakcije su bile pozitivne, samo što su četiri pakovanja tjestenine bila (malo) previše'', prisjeća se kroz smijeh.

Okusi Dalmacije, Hercegovine i Vojvodine

Danas, kada živi između triju različitih krajeva, inspiraciju crpi iz bogatstva svake kuhinje.

Ružica Bašić, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

"Inspiracija je jako velika jer sva tri podneblja obiluju širokim spektrom jela, a ja sam odrasla na njima."

Pogledaji ovo inMagazin Počela je u MasterChefu, a danas je jedna od najpoznatijih domaćih influencerica!

Obitelj kao najveća podrška

Uz četvero djece i unuke, kulinarska strast nikad nije bila prepreka – naprotiv.

''Obitelj me uvijek podržavala i smatrala da bih se trebala prijaviti na neko kulinarsko natjecanje.''

A ako se pitate što se najčešće traži za stolom, odgovor dolazi bez puno razmišljanja:

Ružica Bašić, MasterChef - 16 Foto: Nova TV

''E, tu bi lista bila poveća, ali izdvojila bih goveđi gulaš na mađarski način s domaćom tjesteninom.''

Prvi nastup u MasterChefu

Kada je stala pred kamere i žiri, emocije su bile snažne.

''Vrlo uzbuđeno, sa snažnim otkucajima srca, koje je prijetilo da iskoči'', priznaje.

Iako nije stigla pokazati sav svoj talent, jedno jelo posebno pamti:

''Nažalost, nisam uspjela pokazati sav spektar svojih kulinarskih sposobnosti osim jetrice.''

Novi prijatelji i finalna predviđanja

Iako kratko, iskustvo u showu donijelo joj je nova prijateljstva, koja posebno cijeni.

Ružica Bašić, MasterChef - 14 Foto: Nova TV

Ružica Bašić, MasterChef - 15 Foto: Nova TV

''Ljude s kojima sam provela vrijeme u MasterChefu doživjela sam kao svoju drugu obitelj. Posebno bih istaknula Krunoslava i Juricu, koga osobno zamišljam u finalu s Endrinom, jer oboje imaju poseban pogled na tanjur.''

Kulinarski uzori i neočekivane kombinacije

Uzor joj je njemački kuhar Tim Maelzer, poznat po autentičnosti i znanju.

''Izdvojila bih Tima Maelzera, kuhara bez Michelinove zvjezdice, ali osobu istančana okusa koja je u stanju prepoznati gotovo sve sastojke i začine u jelu i replicirati ih.''

Kad je riječ o okusima, voli spajati nespojivo:

Ružica Bašić, MasterChef - 15 Foto: Nova TV

Ružica Bašić, MasterChef - 6 Foto: Nova TV

''Kombinacija cvjetače i bijele čokolade – zvuči neobično, ali ispala je izvrsna."

Iako zdravstveni razlozi trenutačno sprečavaju veće kulinarske planove, iskustvo će, kaže, zauvijek nositi u srcu.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se slatkog Lea iz MasterChefa? Danas izrađuje čuda od hrane, a prati ga 55 tisuća ljudi

''Želja je uvijek postojala, ali, nažalost, zbog zdravstvenih razloga ipak će ostati samo san.''

Ružica Bašić, MasterChef - 7 Foto: Nova TV

No zato ima poruku za sve one koji se dvoume prijaviti:

''Uvijek vrijedi pokušati jer je to nezaboravno iskustvo koje mijenja život.''

Ružica je još jednom dokazala da ljubav prema kuhanju nije samo u tanjuru nego i u emociji s kojom se svaka namirnica pretvara u priču.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kruži video! Lepa Brena zapjevala na svadbi u Splitu: "Pitaj Boga koliko ih je koštalo..."

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Ronaldova Georgina prošetala luksuzni komad koji si mogu priuštiti samo rijetki