Sestre Bagarić podijelile rijedak zajednički trenutak, ovako su iskoristile slobodno vrijeme!

Sandra Bagarić uživala je u Sarajevu u druženju i kupovini sa sestrom Sanjom, s kojom dijeli snažnu povezanost unatoč životu u različitim gradovima.

Sandra Bagarić otkrila je da boravi u Sarajevu objavom fotografija na Instagramu, no pažnju je najviše privukla osoba s kojom je uživala u šetnji i kupovini, a u pitanju je njezina mlađa sestra Sanja Bagarić Arnaut.

"Seke u shoppingu", napisala je operna pjevačica uz niz zajedničkih fotografija sa Sanjom, a pratitelji su ih pohvalili u komentarima.

"Jako ste zgodne", "Ljepotice", "Prekrasne", "Najbolja fotka", samo je dio komentara.

Sandra Bagarić sa sestrom - 5 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Sanja je karijeru gradila kao novinarka, urednica i voditeljica u informativnom programu BHT-a, a okušala se i u diplomatskim i političkim vodama. Bila je savjetnica za medije Harisa Silajdžića i glasnogovornica sarajevske zračne luke.

Njezin suprug Damir Arnaut, poznati političar, ljetos je imenovan veleposlanikom BiH u Njemačkoj, zbog čega se obitelj preselila u Berlin, gdje danas žive s djecom, sinom Bornom i kćeri Larom.

Unatoč udaljenosti, Sandra iz Zagreba i Sanja iz Berlina ostale su vrlo povezane, a zajednički trenuci u rodnom gradu za njih su posebno vrijedni.

"Kako starimo, čini mi se da počinjemo i fizički sličiti. Obje sve više ličimo na našu mamu Lidiju, a za koju godinu, vjerujem, i na pokojnu babu Ružicu. Sandra ljudima djeluje otvorenije jer voli pričati. Međutim, svi koji me dobro znaju, znaju da sam i ja takva. Mama kaže da su ljudi koji brzo pričaju osobe koje brzo misle, pa se tješimo da je to dobra osobina", ispričala je Sanja za portal Ladies In.

