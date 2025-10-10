Vraća se Mr. Bean! Fotke iz serije već su oduševile fanove

Rowan Atkinson tumači glavnu ulogu u seriji "Man Vs Baby", koja stiže na Netflix krajem godine.
U pitanju je nastavak komedije "Man Vs Bee" istog autorskog dvojca u kojoj Atkinsonov lik pokušava nadmudriti pčelu dok čuva luksuznu vilu.
70-godišnji glumac tumači ulogu domara u školi Trevora Bingleyja, koji je napustio svoj prijašnji posao kućnog čuvara. Kada mu se pruži prilika da pazi na luksuzni penthouse u Londonu tijekom božićnog razdoblja, Trevor jednostavno ne može odbiti ponudu, no stvari postaju znatno kompliciranije kada mu povjere bebu Isusa iz školske božićne predstave, nakon što ga roditelji zaborave pokupiti.
Silent night? Not likely. Rowan Atkinson returns in MAN VS. BABY.— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 8, 2025
Coming 11 December. 🎄 pic.twitter.com/blHWbSKwDi
U seriji mu se pridržila i Alanah Bloor, kojoj je pripala uloga Trevorove kćeri Maddy.
Prve promotivne fotografije objavljene su na društvenim mrežama Netflixa, a mnogi fanovi već su je proglasili najboljim poklonom ovog Božića.
