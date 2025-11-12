Veteran star 100 godina iznenadio Kate Middleton odgovorom na njezino pitanje!

Na obilježavanju Dana primirja, princeza Kate razgovarala je sa stogodišnjim veteranom koji joj je otkrio tajnu njegove dugovječnosti.

Tijekom obilježavanja Dana primirja, princeza od Walesa, Kate Middleton, susrela se s veteranima Drugog svjetskog rata, a posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je razgovarala sa 100-godišnjim Billom Redstonom.

Kleknula je ispred njega i, držeći ga za ruku, upitala koja je njegova tajna dugog života. Njegov odgovor ju je iznenadio.

Kate Middleton i veteran - 1 Foto: Profimedia

Dugu životnu energiju pripisao je tjelesnoj aktivnosti, a ispričao je kako je u 65. godini istrčao Londonski maraton, a godinu kasnije i onaj u New Yorku. Iako Kate ne trči maratone, poznata je po tome da redovito igra tenis, pliva u hladnoj vodi i rekreativno se bavi sportom.

Kate Middleton i veteran - 3 Foto: Profimedia

Tijekom svečanosti održane u Nacionalnom memorijalnom arboretumu, princeza je odala počast palim vojnicima minutom šutnje i polaganjem vijenca uz osobnu poruku.

"U spomen na one koji su podnijeli najveću žrtvu, sjećat ćemo ih se", potpisana s "Catherine".

Kate Middleton Foto: Profimedia

Za ovu priliku nosila je crnu odjevnu kombinaciju s klasičnim šeširom, a simboliku obilježavanja upotpunila je brošem u obliku crvenog maka – cvijeta koji se još od 1921. koristi kao znak sjećanja na pale vojnike, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu i zemljama Commonwealtha.

Kate Middleton Foto: PR

