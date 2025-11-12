Pretraži
''nije bilo samo natjecanje''

Elias iz MasterChefa odlazi punog srca: ''Bilo je to čisto zajedništvo, podizali smo jedni druge''

Piše M.F., Danas @ 15:02
Elias Abou Haydar, MasterChef - 7 Elias Abou Haydar, MasterChef - 7 Foto: Nova TV

Nakon što je napustio MasterChef, Elias Abou Haydar otvoreno je progovorio o svom iskustvu u popularnom kulinarskom showu. S nevjerojatnom toplinom i zahvalnošću prisjetio se izazova, prijateljstava i lekcija koje je ponio sa sobom, istaknuvši da je MasterChef za njega bio više od natjecanja – bio je put samootkrivanja, emocije i ljubavi prema hrani.

