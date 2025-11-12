Elias iz MasterChefa odlazi punog srca: ''Bilo je to čisto zajedništvo, podizali smo jedni druge''

Nakon što je napustio MasterChef, Elias Abou Haydar otvoreno je progovorio o svom iskustvu u popularnom kulinarskom showu. S nevjerojatnom toplinom i zahvalnošću prisjetio se izazova, prijateljstava i lekcija koje je ponio sa sobom, istaknuvši da je MasterChef za njega bio više od natjecanja – bio je put samootkrivanja, emocije i ljubavi prema hrani.

Nakon što je napustio MasterChef, Elias Abou Haydar u razgovoru za naš portal iskreno je progovorio o svom iskustvu u showu, prijateljstvima koja su nastala i planovima koji ga čekaju nakon kulinarske avanture.

Kad je shvatio da odlazi, Elias priznaje da su ga preplavile emocije – i one lijepe i one teže.

''Bilo je gorko-slatko. Smijao sam se, bio sam sretan, ali naravno i razočaran – uvijek želiš ići dalje. Ipak, osjećao sam zahvalnost za to iskustvo i za ljude koje sam upoznao na tom putu. Bilo je to prekrasno putovanje i otišao sam s punim srcem''.

Osjećaj ponosa, ali i blaga doza neostvarenosti, prate ga kad pogleda unatrag.

''Da i ne. Ponosan sam na ono što sam postigao, ali volio bih da sam imao više prilika da istinski pokažem što mogu – da predstavim cijeli raspon svog kuhanja. Format ne dopušta uvijek da izraziš sve što si pripremio. Ali sveukupno, ponosan sam na priču koju sam ispričao kroz svoja jela''.

Prisjećajući se svog puta kroz MasterChef, Elias kaže da mu je najteži trenutak istovremeno bio i onaj najvažniji.

''Nikad neću zaboraviti svoj prvi stres test. Srećom, imao sam veliku podršku svojih prijatelja u showu – Ivana Barića, Selme i Jurice – i to mi je značilo cijeli svijet''.

No uz stres su došli i posebni trenuci koji su mu ostali urezani u sjećanje.

''Najdraži mi je definitivno bio dan kad sam replicirao jelo Marka Palfija. Iz kulinarskog aspekta, bilo je fascinantno. Marko je nevjerojatan chef i naučio sam toliko mnogo od njega u tako kratkom vremenu. I šećer na kraju – pobijedio sam Otta'', rekao nam je Elias sa smijehom.

Ono što mu je natjecanje donijelo nadilazi samo kuhanje.

''Prijateljstva, iskreno. Posebno Ivan Barić i Jurica – razgovaramo svaki dan. Ali osim toga, MasterChef me puno naučio o meni samome: kako funkcioniram pod pritiskom, kako se nosim s emocijama i koliko duboko brinem o hrani. Dao mi je samopouzdanje i perspektivu. Naučio sam da se rast često događa u trenucima stresa, a ne komfora. I naravno, ljudske veze – učinile su sve nezaboravnim. Ljudi koje sam upoznao donijeli su toplinu, smijeh i osjećaj pripadnosti koji ću uvijek nositi sa sobom''.

Elias se s osmijehom prisjetio i jedne kritike koja mu se posebno urezala u pamćenje.

''Da je moj humus pun češnjaka... Nikad to neću zaboraviti! Ali na neki način, to je otvorilo sjajnu raspravu – koliko možeš promijeniti tradicionalno jelo prije nego što prestane biti ono što jest? Volim poštovati tradicije dok ih razvijam, ali sam također purist u duši. Neki okusi su duša jela – ne možeš ih jednostavno izbrisati. Riječ houmous doslovno znači slanutak na arapskom. Ne možeš napraviti houmous od graha''.

Na pitanje s kim se najviše povezao, Elias nije morao dugo razmišljati.

'Ivan Barić i Jurica, bez sumnje. Podijelili smo toliko trenutaka, od smijeha u vili do tihih podrški kad su stvari postale teške. Ali iskreno, povezao sam se s toliko ljudi – Kruno, Egon, Antonija, Vjeko... svi su donijeli svoju energiju i dobrotu. Osjećalo se manje kao natjecanje, a više kao zajedničko putovanje. Postali smo mala obitelj, i to je nešto zaista rijetko''.

Atmosfera među kandidatima, kaže, bila je topla i podržavajuća.

''Ti ljudi su postali pravi prijatelji. Nije bilo samo o natjecanju – dijelili smo nešto dublje. Svaka osoba je donijela svoju energiju i duh, i nekako smo svi jedni druge obogatili. I ako smijem dodati, ekipa je bila tako ljubazna prema meni. Sjećam se kako su svi došli da me zagrle kad smo napuštali studio – bio je to zaista dirljiv trenutak''.

A rivalstva?

''Čisto zajedništvo. Ostajem u kontaktu s većinom natjecatelja. Postoji nešto u tome kad zajedno prođete kroz tako intenzivno iskustvo – stvara veze koje idu daleko izvan rivalstva. Podizali smo jedni druge, a ne rušili''.

Kad govori o budućnosti, Elias ne skriva da ima velike planove.

''Apsolutno. Radim na svojoj kuharici i nastavljam razvijati svoj food blog i Instagram. Želim podijeliti svoj pristup kuhanju i priče iza hrane. Razmišljam o tome strateški – gradim nešto održivo što odražava tko sam ja kao kuhar. Također planiram neke radionice u Zagrebu, što me jako veseli''.

S osmijehom kaže da bi show teško ponovio, ali bi ga uvijek nosio u srcu.

''Ovo iskustvo je bilo savršeno onakvo kakvo je bilo. Ne trebam ga ponavljati – trebam graditi na njemu. MasterChef je bilo poglavlje; sad pišem sljedeće''.

Na kraju, Elias ima poruku za sve buduće kandidate.

''Budite autentični vi. Ne pokušavajte kuhati ono što mislite da žiri želi – kuhajte ono što predstavlja vašu priču, vašu baštinu, vašu strast. Tehničke vještine su važne, ali ono što zaista povezuje ljude je srce i priča iza hrane. I cijenite odnose koje gradite – oni su jednako vrijedni kao i bilo što što ćete naučiti u kuhinji''.

