Govor Marije Šerifović na ispraćaju oca rasplakao i najtvrđa srca

Na emotivnom oproštaju u Kragujevcu, Marija Šerifović uz dirljiv govor ispratila je oca Rajka u prisustvu obitelji, prijatelja i kolega.

Marija Šerifović emotivno se oprostila od svog oca Rajka Šerifovića, u okruženju obitelji i bliskih prijatelja.

Tijekom pogreba u Kragujevcu, Marija je održala dirljiv oproštajni govor, prisjećajući se dragog oca. Zajedno s rodbinom, prijateljima i kolegama, Marija je ispratila Rajka Šerifovića na njegov posljednji počinak.

Fotografija s posljednjeg ispraća pogledajte OVDJE.

Marija Šerifović Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL

Na groblju u Kragujevcu, gdje je Rajko pokopan, Marija je izgovorila riječi koje su dirnule mnoge.

Rajko Šerifović Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vrijedno truda i da ćeš nam nedostajati", stajalo je u govoru koji je Marija pripremila.

"Nedostajat ćeš svojoj omiljenoj pjevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspjela razumjeti, ništa ti, tata, ne zamjeram. Želim da da ostaneš živjeti uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gdje si sada, baci pogled na nas, zapali crveni Marlboro, i znaj da je sve vrijedilo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku i tvoju majku koja nas je sve voljela. Voli te tvoja kćer Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pjevačica Verica."

Rajko i Verica Šerifović - 1 Foto: M.M./ATAImage/PIXSELL

Marija je među prvima stigla na groblje, a ubrzo nakon nje i njezina majka Verica, zajedno s Marijinim polubratom Danijelom.

Brojne kolege iz glazbene scene došle su pružiti podršku i odati posljednju počast Rajku. Među njima su bile Džejla Ramović, Goca Šaulić, Acko Nezirović i Saško Nikolić.

