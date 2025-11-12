Sandi Cenov prvi put pred kamerama s mezimicom Zarom: ''Shvatio sam da je odrasla kad je...''

On je sinonim za dobru glazbu i šarm, a ona - njegova najveća inspiracija. Sandi i Zara Cenov pravi su dokaz da ljubav oca i kćeri ima svoj poseban ritam, pun smijeha i nježnosti. U svoju svakodnevicu pustili su našeg Dinu Stošića te mu za IN magazin otkrili u čemu su slični, kojim se nadimcima nazivaju te što najviše vole raditi zajedno.

U obitelji Cenov jasno je tko ima posljednju riječ, a to je Sandijeva kći Zara. Iako ima poznato prezime, simpatična studentica ne hvali se time, ali priznaje da joj katkad otvori koja vrata.



''Nisam namjerno, ali više puta su me pustili u klub neki jer su vidjeli da se prezivam Cenov'', priznala je Zara.



Od djevojčice koja je tražila dopuštenje za sve, Zara je postala mlada žena koja sama odlučuje. A se tata, priznaje, još na to privikava.

''Shvatio sam da je odrasla, evo nedavno, kad je počela voziti i ide s autom na faks. To mi je onako 'molim?!'. I zapravo prvi put je bilo kad se upisala na faks sada jer smo mislili šta mi trebamo žena i ja, a kaže Zara: 'Pa ništa, ja sam se upisala, ja sam punoljetna, šta vi imate odlučivat'. Auu, to je bio onako jedan šok'', priča Sandi.



Vrijeme prolazi, ali neki trenuci ostaju zauvijek isti. Za Sandija je to onaj kad je prvi put ugledao svoju kćer.



''To se nikad neće zaboravit, imali smo nekoliko imena u opciji i kad sam je uzeo onako u ruke i pogledao u oči, kao da mi je rekla: 'Hoću se zvati Zara'. Ne znam kako to drugačije opisati''.

Zajedničke vožnje njihov su mali ritual. Prilika da se isključe od svega i uživaju u onom što najviše vole.''Provozat malo po gradu ili po Zagorju, tako nešto, s tatom je l'', govori Zara.Kod obitelji Cenov sve je toplo i blisko, pa čak i nadimci imaju posebnu vrijednost.Ja njega zovem Ćale ili otac ili tako nešto'', otkriva Zara.

''Ja Zaru zovem Zara, Zaro moja'', dodao je Sandi.

''Mezimica'', dodala je Zara.

''Mezimica. Kad je bila jako mala, nije mogla reći mezimica pa je bilo bizimica. Pa je ostalo do dan danas'', priča Sandi.



U njihovoj kući pravila postoje, ali uz mnogo smijeha. Sandi je, kaže Zara, više zabavan i opušten nego strog autoritet.



''Više je 'cool tata', a oko nekih sitnica je više strog nego ono nekih baš kao većih, ozbiljnijih stvari. Ali, većinom je 'cool'', opisuje Sandija kći.



Kad govori o svojoj kćeri, Sandi se smije jer prepoznaje u njoj onaj isti žar koji je on imao u mladosti.



''Nalazim to, tu sličnost, u partijanerskom duhu sa Zarom, u tim godinama me se malo moglo vidjet doma, a otprilike je tako i sa Zarom. U tome smo slični, tata i kćer''.

Zarina sjećanja na djetinjstvo puna su radosti.



''Obožavala sam igrati remi, to mi je bilo prelijepo i obožavala sam, kad smo išli tipa na motor do Samobora na kremšnite. A zimi skijanje, svake godine'', priča Zara.

''Da, naravno. I to sam bio jako jako ponosan jer smo prvo išli Zara i ja jer je Mikula, koji je mlađi brat Zarin, bio još mali mali. Još s tri godine je Zara stala na skije i to smo, mislim, forsirali. Ona je to voljela i dan danas, mislim, da si mi zahvalna na skijanju'', kaže Sandi.

''Da, itekako...'', složila se Zara.



Kad ona nešto pogriješi, tata se malo naljuti... ali onda brzo pokaže da je ljubav važnija od svađe.

''Pa nije jako, ali ono... Pa ne znam, ja nešto krivo napravim ili tako nešto, onda tu malo bude nešto, ali najčešće se on ispriča'', otkriva Zara.

Uz to što mu daje savjete u vezi glazbe, pa i posljednjeg singla "Zadnja", Zara ocu pomaže i oko odjevnih kombinacija.



''Kad me pita, ne znam, je li mi se sviđaju neke tenisice ili tako nešto, onda mu kažem jesu dobre ili nisu, da li da ih kupi ili to. Ali, općenito, ne znam, kad ide na neko snimanje ili tako nešto, onda ima reviju doma sa sedam različitih outfita i onda mama i ja odlučujemo što je najbolje za obuć''.



Tijekom odrastanja, Sandi i supruga Ilina pomno su učili Zaru što znači prava ljubav.



''Jako je bitno da zna što ne želi, a mislim da smo tu utjecali, ja se nadam... pa ja mislim da sad više teško da u ovim godinama možemo tu biti nešto jako savjetodavni, stvar je srca'', kaže Sandi.



A hoće li ona krenuti očevim stopama?



''Eto, ako vam se to sviđa još uvijek nije kasno'', kaže Sandi.

''Pa da, možda te iznenadim jednog dana'', dodala je Zara.

''Opa, evo, evo, ovo nisam znao...'', izjavio je Sandi.



Gotovo svaki susret s prijateljima i kolegama završava joj istom rečenicom, a ona se smije i u tome uživa.



''S posla su baš opsjednuti s njim i uvijek ono: 'Tebi je tata Sandi Cenov, eno Sandija Cenova' i tako dalje. Ali to mi je baš jako simpatično, baš su mi dragi'', kaže Zara.

Njihov odnos je poput melodije - katkad nježan, katkad razigran, ali uvijek savršeno usklađen.

