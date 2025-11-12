Od stjuardese do najmoćnije žene: Kako je Kris Jenner izgradila carstvo vrijedno milijarde?

Od stjuardese do najmoćnije žene reality industrije, Kris Jenner izgradila je imperij Kardashian-Jenner i postala simbol uspješne "momagerice".
Kris Jenner, matrijarh možda i najpoznatije obitelji u showbiznisu, napunila je 70 godina. U stilu Jamesa Bonda, rođendan je proslavila glamuroznom zabavom u vili Jeffa Bezosa, okružena slavnim prijateljima poput Beyoncé, Justina Biebera i Mariah Carey.
Kao majka šestero djece i baka dvanaestero unučadi, Kris već desetljećima vodi medijsko-carstvo Kardashian-Jenner, a uloga "momagerice" postala je njezin zaštitni znak. Od stjuardese do najmoćnije žene reality industrije, njezin uspon nije bio slučajan, već rezultat instinkta, discipline i neiscrpne energije.
Kris je karijeru započela u American Airlinesu, no život joj se promijenio nakon razvoda od Roberta Kardashiana, s kojim je imala četvero djece – Kourtney, Kim, Khloé i Roba. Kasnije se udala za Brucea Jennera (danas Caitlyn), s kojim je dobila Kendall i Kylie. Upravo je s Kylie, tada 17-godišnjakinjom, pokrenula jednu od najuspješnijih beauty linija Kylie Cosmetics.
Godine 2007. dogovorila je početak snimanja reality serijala Keeping Up With The Kardashians, koji je trajao 20 sezona i stvorio pop-kulturne ikone. Danas, njezina djeca vode brendove vrijedne milijarde dolara, uključujući Kiminu liniju donjeg rublja SKIMS i Kylienu kozmetiku, piše DailyMail.
U intervjuu za Forbes, Kris je priznala da nije svjesno "manifestirala" svoj život, ali da je sve što ima rezultat molitve, rada i ljubavi.
"Ako vodiš s ljubavlju, sve je moguće", izjavila je.
Bez obzira na godine, Kris izgleda bolje no ikad, dijelom zahvaljujući estetskim zahvatima, uključujući facelift koji je navodno koštao 100.000 dolara. No iza blještavila i uspjeha, ona ostaje posvećena obitelji.
"Mislim da je moja ostavština to što sam bila dobra majka i baka. Obitelj je uvijek na prvom mjestu - to je razlog zašto sve ovo radimo."
Kris Jenner danas je poslovna žena koja upravlja carstvom, ali i majka koja neprestano podržava snove svoje djece.
