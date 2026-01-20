Omiljena lica i formati Nove TV u finalu prestižne medijske nagrade: ''Velika nam je čast!''

Omiljena lica i formati Nove TV i ove su se godine našli u finalnoj utrci za prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio. U jakoj konkurenciji, u kategoriji "Naj TV lice", nominirani su Igor Mešin i Filip Detelić. Za najbolju TV zabavu u utrci je napeti kulinarski show MasterChef, a u kategoriji najbolje TV serije našli su se svima omiljeni Kumovi. Pobjednike ćemo doznati 31. siječnja. Kakve su reakcije i raste li uzbuđenje, doznajte u prilogu IN magazina.

Njihova opuštenost, duhovitost i odlična voditeljska energija svakog su nas vikenda držali prikovanima uz posljednju sezonu popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato.



''I tebi i meni je velika čast da smo nominirani za Zlatni studio. Hvala svima koji ste glasali i klikali za nas. I hvala isto onima koji će to još i učiniti. I nadam se da hoćete jer ipak nije važno samo sudjelovati, važno je i pobijediti. Nekad. U ovom slučaju bi bilo dobro da pobijedimo'', poručili su Igor Mešin i Filip Detelić.

U finalu utrke za najprestižniju medijsku nagradu u Hrvatskoj, našla se i hit serija Kumovi. Već godinama bilježi rekordnu gledanost te na male ekrane donosi intrigantne priče iz Zaglava.



''Lijepo se osjetiš kad je prepoznat trud i rad, kad je serija gledana, ali ja nikad ne očekujem nagrade ni na filmskim ili pozorišnim festivalima, ni sad za ovu seriju. Onda ako se dogodi onda sam ja duplo zadovoljniji nego što bih bio'', govori nam Momčilo Otašević.



''Ta velika gledanost koja je prisutna već evo pet godina i još po koja nagradica to je super da nam da još malo satisfakcije i da nas digne!'', dodao je Mijo Kevo.

Nominacija za Zlatni studio ovoj vrijednoj ekipi dodatan je poticaj za daljnji trud i rad.



''Iz nekog industrijskog smisla, ljudi možda ponekad s visoka gledaju na ovakve projekte i onda kad ovakvi projekti uzmu takve nagrade, to je onda samo valorizacija za dobar rad čitavoj ekipi, od pisaca, glumaca i ekipi iza kamere što je dobra stvar uvijek!'', kaže Andrija Tomić.

Kulinarski show Masterchef također već godinama, uz slasna jela, servira nam i napete televizijske minute, pa nominacija u kategoriji najbolje TV zabave nikoga nije začudila.

A kako bi se za radnim jedinicama Masterchefa snašla ekipa Kumova?



''Mogu ja peku roštilja, ali to moramo kod mene na selu jer tu je moja oprema i sve tako da mi dovedemo Masterchef kod mene pa da ja nešto pravim!'', izjavio je Momčilo.



''Možda bih se i ok snašao. Ja znam pogledat, vidim ovi ljudi koji dođu oni budu već jako dobro pripremljeni. Ali da volim kuhat, volim!'', otkrio nam je Andrija.

U utrci se našao i glumac Enes Vejzović, nominiran u kategoriji najboljeg kazališnog glumca. Enes je publici dobro poznat kao Joco Praljak u seriji U dobru i zlu, koju će gledatelji uskoro ponovno moći pratiti na malim ekranima. Proglašenje pobjednika održat će se 31. siječnja, a do tada omiljena lica i emisije Nove TV možete podržati svojim glasovima!

