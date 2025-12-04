ToMa se vraća na Doru s pjesmom "Ledina", a blagdane najavljuje novim singlom!

ToMa se vraća na Doru 2026. s pjesmom "Ledina", a istovremeno otvara blagdansku sezonu emotivnom božićnom pjesmom "Božić je".

Mladi glazbenik Tomislav Marić ToMa nastupit će na Dori 2026. s pjesmom "Ledina", čime ostvaruje svoje dugo priželjkivano vraćanje na pozornicu najvećeg domaćeg glazbenog festivala.

"Obećao sam sebi povratak na Doru onog trena kad budem osjetio da imam pjesmu dostojnu takve manifestacije. I sad osjećam da je taj trenutak. Pjesmu 'Ledina' napisao sam zajedno s Janom Jakovljevim, svojim dugogodišnjim suradnikom i prijateljem, zbog čega mi je odlazak na Doru ove godine još posebniji. Ovom pjesmom izlazim iz svih svojih dosadašnjih okvira te se nadam da će se publici svidjeti što smo im pripremili."

Dok se priprema za taj važni nastup, ToMa je publici priredio i posebno blagdansko iznenađenje – pjesmu "Božić je", toplu i emotivnu skladbu koja već na prvo slušanje budi osjećaje zajedništva, radosti i blage melankolije, karakteristične za ovo najljepše doba godine.

Usprkos intenzivnom razdoblju u kojem istovremeno završava svoj drugi studijski album, čiji se izlazak očekuje krajem veljače, te se priprema za veliki samostalni koncert u Tvornici kulture 18. travnja 2026., ToMa je pronašao inspiraciju i trenutak mira kako bi snimio pjesmu koja već sada obećava postati dio blagdanske tradicije.

"Dugo sam htio objaviti božićnu pjesmu", otkriva ToMa i dodaje kako je magija nastala onog trenutka kada su mu autori Nino Mujagić i Haris Rahmanović predstavili kompoziciju u kojoj je prepoznao sve što je ikada želio od blagdanske pjesme – jednostavnost, toplinu i snažnu emociju.

"Božić je upravo sve što sam ikada htio u jednoj ovakvoj pjesmi. Nadam se da će ljudi osjetiti emociju koja me osvojila na prvo slušanje", kaže ToMa.

Za aranžman i produkciju zaslužni su Hrvoje i Ante Domazet, koji su pjesmu upotpunili nježnim, svečanim i profinjenim zvukom.

Pjesmom "Božić je" ToMa službeno otvara blagdansku sezonu, a istovremeno s nestrpljenjem iščekuje svoj veliki nastup na Dori 2026. s pjesmom "Ledina".

