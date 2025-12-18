Hrvatski Kardashiani bogatiji za jednog člana, dali su mu neuobičajeno ime!

Matea Vanjorek, majka obitelji koju mnogi uspoređuju s Kardashianima, rodila je četvrto dijete, sina Marlona.

Obitelj Vanjorek, koju mnogi nazivaju hrvatskom verzijom obitelji Kardashian, proširila se za još jednog člana.

Majka obitelji Matea objavila je na društvenim mrežama kako je rodila svoje četvrto dijete, sina imena Marlon.

Kako je otkrila u objavi na Instagramu, dječak se rodio hitnim postupkom nakon što su išli na kardiotokografiju (CTG), gdje je otkriveno kako dijete nije pokazivalo znakove života.





"Bilo je jako stresno. Došli na CTG, a beba bez baš nekih znakova, kakav strah opisati vam ne mogu. Hitan carski i na kraju sve dobro", napisala je Vanjorek, dodavši ime i datum rođenja.

Matea Vanjorek u kratkom razdoblju je postala jedna od najpopularnijih obiteljskih vlogerica, čiji sadržaj na različitim platformama prati stotine tisuća ljudi. Od ranije zajedno sa suprugom Marijom ima kćer Ellen i sinove Raula i Nicolasa.

Ellen i Matea su često na špici, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako je izgledalo otkrivanje spola, pogledajte OVDJE.

