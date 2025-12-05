Pretraži
oštar stav

Slovenci otkrili zašto bojkotiraju Eurosong: "U ime 20 tisuća poginule djece..."

Piše E.G., Danas @ 11:32 Celebrity komentari
Raiven - 3 Raiven - 3 Foto: Afp

Predstavnice slovenske televizije RTVSLO oglasile su se povodom povlačenja s Eurosonga.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Andrej Plenković s obitelji je posjetio papu Lava XIV.
pohvalio se
Premijer Plenković s lijepom suprugom i djecom posjetio papu Lava XIV., pogledajte fotografije s audijencije
Marino Vrgoč putuje u Gruziju na Dječji Eurosong
sretno!
Preslatki hrvatski predstavnik putuje na Dječji Eurosong, poznato je kada će nastupati!
Lottie Moss privukla poglede u providnoj haljini
ostala u njenoj sjeni
Znate li čija je ovo sestra? U smjelom izdanju privukla je poglede na crvenom tepihu
Luka Nižetić otkrio da obožava jelo koje mnogi ne mogu smisliti
idol
Luka Nižetić o svojim glazbenim počecima: ''Zbog njega sam se počeo baviti glazbom...''
Hrvatska ostaje na Eurosongu
slažete li se?
Donesena je odluka! Ide li Hrvatska na Eurosong zbog bojkota Izraela?
Šime Elez se ošišao
kako vam se čini?
Pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
Šest zemalja se povuklo s Eurosonga
"do ovog nije trebalo doći"
Drama je eskalirala: Slovenija i još nekolicina zemalja bojkotiraju Eurosong u Beču!
Martina Tomčić Moskaljov oduševila pratitelje na Instagramu izdanjem u zelenoj haljini
''Predivna žena''
Martina Tomčić u izdanju dostojnom Hollywooda pokupila sve najljepše komplimente
Irina Shayk pokazala senzacionalno tijelo u kupaćim kostimima
"Najljepša žena"
"Ovo nije AI"? Od njezinih prizora u badiću mogli biste ostati bez daha
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U pucnjavi teško ozlijeđene dvije žene: Jedna je preminula, počinitelj u bijegu
Na sjeveru Hrvatske
Pucao u nevjenčanu suprugu i njezinu sestru: Jedna žena preminula, ubojica u bijegu
Detalji ubojstva u Međimurju: Preminula žena bila je majka troje djece i trudna
"Sestri se bore za život"
FOTO Za ubojicom traga i slovenska policija, pronašla je vozilo: "Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Tuga prevelika..."
PROVJERENO Kako je obnovljena Banovina nakon potresa
Upitna kvaliteta
Nove kuće se raspadaju: Banovina je obnovljena, ali - kako? Provjereno istražilo stanje na terenu
show
Šime Elez se ošišao
kako vam se čini?
Pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!
Treba li se Hrvatska povući s Eurosonga poslije ostanka Izraela?
četiri zemlje se povukle
Treba li Hrvatska otići s Eurosonga zbog ostanka Izraela? Odgovorite nam u anketi!
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
zdravlje
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Imao je što vidjeti
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Samo oni s mirnom glavom i brzim mozgom briljiraju u ovom kvizu
Pokažite što znate!
Samo oni s mirnom glavom i brzim mozgom briljiraju u ovom kvizu
tech
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
Evo i zašto
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
Postoji li opasnost i za čovjeka?
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
sport
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Slažete se?
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Fotografija Bojana Zobenice: Pomoćni sudac derbija navijao na utakmici Dinama
Ovo nije dobro
Procurila fotografija Bojana Zobenice: U subotu bi trebao suditi derbi na Maksimiru
Mario Kovačević neće imati press konferenciju uoči susreta s Hajdukom na Maksimiru
Nova praksa
Dinamo povukao (ne)očekivani potez uoči Vječnog derbija na Maksimiru
tv
U dobru i zlu: Večeras u seriji "U dobru i zlu": presuda koja će promijeniti sve
U DOBRU I ZLU
Večeras u seriji "U dobru i zlu": presuda koja će promijeniti sve
U dobru i zlu: Tužna je, ali i dalje dijeli uvrede i naredbe
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Tužna je, ali i dalje dijeli uvrede i naredbe
MasterChef: Tanjur za dobiti temperaturu! U školi bi bio poželjan, ali u MasterChefu nikako!
SIROVI KRUMPIR
Tanjur za dobiti temperaturu! U školi bi bio poželjan, ali u MasterChefu nikako!
putovanja
Kviz općeg znanja: O konjima, ljudima... i svemu ostalom
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Pitanja iz opće kulture koja će vam razgibati pamćenje
Kakva zemlja! Nedjeljom ne radi aerodrom, pista prelazi preko prometne ceste, a ljudi su najdeblji na svijetu
Sto ljudi...
Kakva zemlja! Nedjeljom ne radi aerodrom, pista prelazi preko prometne ceste, a ljudi su najdeblji na svijetu
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
novac
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
što dalje?
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
lifestyle
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Kakva haljina, kakva tijara! Catherine Middleton je definitivno kraljica, kraljica stila
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Glamurozna i elegantna
Haljina Danijele Martinović baš je kraljevska, perfektno joj stoji, a savršen je izbor za druženja u prosincu
sve
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Slažete se?
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Kakva haljina, kakva tijara! Catherine Middleton je definitivno kraljica, kraljica stila
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene