Slovenci otkrili zašto bojkotiraju Eurosong: "U ime 20 tisuća poginule djece..."

Predstavnice slovenske televizije RTVSLO oglasile su se povodom povlačenja s Eurosonga.

Obljetničko, 70. izdanje Eurosonga održat će se dogodine u svibnju bez četiri zemlje koje su slijedom rezultata Skupštine u četvrtak odlučile povući se s natjecanja.

U pitanju su Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska, kojima bi se u narednim danima mogle pridružiti i Belgija i Island, a sve zbog toga što se, usprkos kršenjima međunarodnih prava, dozvolio daljnji nastup Izraela.

Galerija 13 13 13 13 13

Eurosong 2026. - 1 Foto: Profimedia

Prosvjedi ispred EBU-a Foto: Profimedia

Odluka da se u potpunosti otkaže glasovanje naljutila je eurovizijske fanove, koji od četvrtka navečer na forumima raspravljaju o opravdanosti odluke. Ova odluka neshvatljiva je i predstavnicama slovenske televizije RTVSLO, koje su inicirale raspravu o nastupu Izraela.

Klemen Slakonja - 2 Foto: Afp

Raiven - 2 Foto: Afp

"Pitanje je bilo vrlo pametno postavljeno i vjerojatno je mnoge koji su htjeli glasati o njemu dovelo u zabludu. [...] Slovenija definitivno neće sudjelovati. Španjolci, Nizozemci i Irci definitivno također neće sudjelovati", izjavila je Natalija Gorščak, predsjednica Upravnog odbora slovenske televizije RTVSLO.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon duge borbe preminula reality zvijezda, prije odlaska ostavila je srceparajuću poruku

"RTVSLO bila je inicijatorica rasprave na razini EBU-a o kontroverzi oko sudjelovanja Izraela na Eurosongu. Smatramo da je EBU ovdje mogao pokazati principijalan i etički stav te žalimo što udruga u kojoj sudjelujemo nije bila sposobna to učiniti", stoji u priopćenju ravnateljice RTVSLO Ksenije Horvat. "Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo stajati na istoj pozornici s predstavnikom zemlje koja je uzrokovala genocid nad Palestincima u Gazi. Ističemo da je Gaza jedini teritorij na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi i dalje umiru u nepodnošljivim humanitarnim i sigurnosnim uvjetima."





Nuša Derenda Foto: Profimedia

Maja Keuc - 1 Foto: Afp

U zajedničkom priopćenju predstavnice RTVSLO-a su podsjetile kako je zbog uplitanja politike u televiziju EBU izbacio Rusiju i Bjelorusiju s natjecanja 2021. i 2022. godine.

"Našim novinarima nije bio i još uvijek nije dopušten ulazak u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine smo vidjeli da je izraelski nastup bio politički. Ne zaboravite da smo zabranili sličan nastup ruske pjevačice u Ukrajini. Godine 2016. otvorili smo Pandorinu kutiju u Stockholmu kada je pobijedila politička pjesma i od tada se borimo protiv politike na Eurosongu", poručila je Gorščak te dodala kako razumije KAN, koji bi se našao pod pritiskom izraelske vlade u slučaju povlačenja.

Direktor EBU-a Martin Green izrazio je žaljenje zbog odlaska Irske, Nizozemske, Slovenije i Španjolske, pogotovo jer se 2026. održava obljetničko izdanje natjecanja, no nada se kako će se vratiti već 2027. godine. Zbog povlačenja ove četiri zemlje, procjenjuje se kako bi na Eurosongu moglo nastupati tek 35 zemalja, što je najmanje otkako je 2004. godine uveden sustav s polufinalom.

"Javnost već treću godinu zaredom zahtijeva da kažemo ne sudjelovanju bilo koje zemlje koja napada drugu zemlju. Moramo slijediti europske standarde za mir i razumijevanje. Eurosong je od samog početka bio mjesto radosti i sreće, izvođače i publiku ujedinila je glazba i tako bi trebalo i ostati. Naša poruka je: nećemo sudjelovati na Eurosongu ako je ondje Izrael. U ime 20.000 poginule djece u Gazi", upozorila je Gorščak.

Eurosong 2026. - 2 Foto: Profimedia

Klemen Slakonja Foto: Afp

Slovenija je kao samostalna država debitirala 1993. godine, a najbolji plasman (sedmo mjesto) ostvarila je u dva navrata (1995. i 2001.). Od uvođenja polufinala kvalificirali su se u finale osam puta, a na prošlom izdanju Klemen Slakonja je ispao u polufinalu.

Sada se već preko 4100 čitatelja izjasnilo da i Hrvatska treba postupiti kao Slovenija. Više pročitajte OVDJE.

Zašto je sporan nastup Izraela? Više o tome pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Udala se Samantha iz Seksa i grada, evo tko je njezin četvrti odabranik

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Roditelji su mu glumačke face, a mnoge podsjeća na slavnog oca!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer objavio prvu fotografiju s pjevačicom nakon potvrde veze: ''Katy i ja smo tako sretni''

Pogledaji ovo Celebrity Evo što četiri tisuće naših čitatelja misli o ostanku Hrvatske na Eurosongu