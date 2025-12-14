Misteriozna poruka pronađena uz glumca iz kultnih filmova potaknula je nova nagađanja o okolnostima smrti

Otkriveni su novi detalji oko smrti glumca Petera Greena, a više informacija trebalo bi se utvrdili poslije obdukcije.

Glumac Peter Greene, najpoznatiji po ulozi u kultnom filmu "Pulp Fiction" te po nastupima u ostvarenjima poput "Maske", "Privedite osumnjičene" i "Training Day", pronađen je mrtav u svom stanu u njujorškoj četvrti Lower East Side. Imao je 60 godina.

Policija je dojavu zaprimila u kasnim poslijepodnevnim satima u petak, 12. prosinca, nakon što je u stanu glumca navodno više od 24 sata neprekidno svirala glazba, što je potaknulo zabrinutost i tzv. wellness provjeru. Po dolasku na mjesto događaja, Greene je pronađen bez znakova života, a smrt je proglašena na licu mjesta oko 15:25 sati.

Peter Greene Foto: Profimedia

Prema iskazu susjeda za jedan njujorški medij, glumčevo tijelo pronađeno je kako leži licem prema dolje na podu, uz vidljive ozljede lica i tragove krvi. U stanu je također pronađena rukom pisana poruka na kojoj je, prema navodima američkih medija, pisalo: "Još uvijek sam Westie", što se tumači kao moguća referenca na irsko-američku bandu koja je djelovala u Hell’s Kitchenu još od 1970-ih godina.

Iako uzrok smrti još nije službeno utvrđen, policija za sada ne sumnja na kazneno djelo. Obdukcija bi trebala dati više odgovora o okolnostima koje su dovele do glumčeve smrti.

Peter Greene - 1 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kćerkica joj ukrala pažnju: Izabel Kovačić podijelila neodoljive kadrove sa snimanja

Vijest o smrti je potvrdio i njegov dugogodišnji menadžer Gregg Edwards, koji je otkrio kako je s Greeneom razgovarao svega nekoliko dana prije tragedije. Dodao je i da su suradnici i prijatelji ostali duboko potreseni, osobito redatelj Kerry Mondragón, s kojim je Greene trebao započeti snimanje nezavisnog trilera "Mascots" u siječnju, uz Mickeyja Rourkea.

Greene je imao bogatu, ali i turbulentnu životnu priču. Rođen je u Montclairu u saveznoj državi New Jersey, a već s 15 godina pobjegao je od kuće i neko vrijeme živio na ulicama New Yorka. U intervjuima je otvoreno govorio o borbi s ovisnostima, priznavši da se u mladosti okrenuo drogama, pa čak i njihovoj prodaji.

Peter Greene - 2 Foto: Afp

Glumačku karijeru započeo je tek u srednjim dvadesetima, no brzo je ostavio trag u nezavisnoj i mainstream produkciji 1990-ih. Nakon pokušaja samoubojstva 1996. godine, potražio je pomoć i liječenje zbog ovisnosti, no problemi sa zakonom nastavili su ga pratiti. Godine 2007. godine uhićen je zbog posjedovanja cracka.

Unatoč osobnim borbama, Peter Greene ostvario je gotovo 95 glumačkih uloga, iza sebe je ostavio brata i sestru, a publika će ga pamtiti po filmovima "Clean", "Shaven", "Laws of Gravity", "Blue Streak" i "Training Day".

Više o cijelom slučaju pročitajte OVDJE.

