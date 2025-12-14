Pretraži
imao 60 godina

Misteriozna poruka pronađena uz glumca iz kultnih filmova potaknula je nova nagađanja o okolnostima smrti

Piše E.G., Danas @ 15:54
Peter Greene Peter Greene Foto: Profimedia

Otkriveni su novi detalji oko smrti glumca Petera Greena, a više informacija trebalo bi se utvrdili poslije obdukcije.

Alen Vitasović ide u pjevačku mirovinu?
"Hvala na podršci"
Je li ovo oproštaj? Alen Vitasović objavio da je imao posljednji koncert
Kviz o seriji ''Obitelj Soprano''
svi ju obožavaju
Možete li imati sve točne odgovore u kviz o kultnoj mafijaškoj seriji?
Maja Šuput čestitala rođendan majci Danici
pridružio se i Bloom
Znate li kako izgleda majka Maje Šuput? Fizička sličnost je nevjerojatna!
Antonija Čerkez krstila sina
poseban dan
Slavlje u obitelji lijepe Hercegovke! Pjevačica koju obožava regija krstila sina
Pobjednik Dječjeg Eurosonga 2025. je Francuska
Što kažete?
Francuska je pobjednik Dječjeg Eurosonga, evo kako se plasirao naš Marino!
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Antonela Srna snimljena na zagrebačkoj špici
snimljena na cvjetnom
Tko je ova prekrasna brineta? Njezinog slavnog strica i brata svi znamo
Simona Mijoković snimljena na zagrebačkoj špici
rijedak izlazak
Simona Mijoković iznenadila pojavom na špici: Detalj u njezinoj ruci ukrao je pažnju
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe nedavno se vratio iz Njemačke
velika tragedija
Muškarac koji je ubio suprugu pa sebe vratio se iz Njemačke: "Imali su četvero djece, kupio im je namještaj i evo..."
U Bedekovčini ubio ženu pa sebe
SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe, cure detalji zločina
Pucnjava u Australiji
VIŠE JE ŽRTAVA
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Najmanje 12 ubijenih u pucnjavi na popularnoj plaži, među njima i djeca: "Prizori su šokantni"
show
