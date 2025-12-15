Zbog nje je promijenio kraj kultnog klasika, a skončali su tragično kao u najtužnijem filmu

Njihova je ljubav započela filmski, a zajedno su doživjeli tragični kraj zbog kojeg je cijeli svijet u šoku.

Hollywood je u stanju šoka nakon što su renomirani redatelj i glumac Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele Singer Reiner (68) pronađeni mrtvi u svojem domu u elitnom susjedstvu Brentwood u Los Angelesu.

Tijela su otkrivena u nedjelju poslijepodne, a policija vodi istragu kao slučaj ubojstva nakon što je utvrđeno da su oboje pretrpjeli ozljede od uboda nožem. Pronašla ih je kći, a strani mediji pišu kako je osumnjičeni za ubojstvo njihov sin. Više čitajte OVDJE.

Rob Reiner - 8 Foto: Afp

Njihova smrt potresla je svijet filma, ali i mnoge ljubitelje jedne od najljepših holivudskih ljubavnih priča posljednjih desetljeća.

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Rob Reiner, jedan od najistaknutijih filmaša svoje generacije — poznat po hitovima poput ''This Is Spinal Tap'', ''Stand by Me'', ''The Princess Bride'' i ''A Few Good Men'' — upoznao je Michele Singer tijekom snimanja legendarne romantične komedije ''When Harry Met Sally…'' krajem 1980-ih koja je postala njegov najprepoznatljiviji film. U trenutku kad se profesionalni svijet vrti oko filmske romantike, između njih se rodila prava ljubav koja je zauvijek promijenila i njegov filmski rad.

Rob i Michele Reiner Foto: Profimedia

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

''Bio sam u braku 10 godina. Bio sam sam 10 godina i nisam mogao shvatiti kako ću ikada više biti s nekim – i iz tog osjećaja nastao je When Harry Met Sally…'', rekao je Reiner jednom.

Prema brojnim filmskim pričama i intervjuima, Reiner je inspiriran susretom s Michele odlučio promijeniti originalni, tužniji kraj ''When Harry Met Sally…'' u onaj sretni koji danas svi pamte — baš kao i njihovu ljubavnu sudbinu.

''Upoznao sam svoju suprugu Michele, s kojom sam u braku već 35 godina. Upoznao sam je dok smo snimali film i promijenio sam završetak.''

Par se vjenčao 19. svibnja 1989. godine i ostao zajedno 36 godina, gradeći sretan i stabilan obiteljski život s troje djece: sinovima Jakeom i Nickom te kćeri Romy.

Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp

Rob Reiner obitelj - 4 Foto: Afp

Medijske stupce nikad nisu punili skandalima, a svoju ljubav uspjeli su očuvati od znatiželjnih očiju javnosti.

Prije Michele, Rob je od 1971. do 1981. bio u braku s redateljicom Penny Marshall.

Rob Reiner i Penny Marshall Foto: Profimedia

Prema najnovijim informacijama iz istrage i izjavama obitelji, tijela su u njihovoj kući pronađena nakon poziva hitnoj službi oko 15:30h lokalnog vremena u nedjelju. Iako policija i dalje vodi istragu, iz izvora bliskih slučaju navodi se da su sve ozbiljne indicije usmjerene na obiteljski tragičan događaj — navodi se kako je jedan od njihovih sinova povezan s incidentom.

Mjesto zločina Foto: Afp

Rob i Michele Reiner pronađeni mrtvi u svojem domu Foto: Afp

