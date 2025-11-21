Čipka, korzet i halteri! Franka Batelić iznenadila seksipilnim izdanjem

Franka Batelić oduševila je zavodljivim cabaret izdanjem inspiriranim likom Sally Bowles.

Franka Batelić je na svom Instagram profilu podijelila fotografije koje su izazvale niz reakcija, i to s punim pravom.

Na fotografiji pozira u izazovnom stylingu koji ne prolazi nezapaženo - čipkasti korzet, mrežaste čarape, sako ukrašen zelenim perjem i dramatična perika s platinasto plavim bobom. Cijeli look je odisao cabaret estetikom s modernim štihom.

Franka je ovu zavodljivu modnu kombinaciju odjenula u backstageu, vjerojatno netom prije nastupa, a u opis objave kratko je napisala: "Ja kao Sally Bowles u HNK2", referirajući se na ulogu u poznatom mjuziklu Cabaret.

U komentarima su se odmah počele nizati pohvale na račun njezina izgleda i stava.

"Predivna izvedba. Dostojna profesionalnih glumica", "Mačko", "Wow", "Prekrasna", pisali su pratitelji.

Franka Batelić - 3 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka je nedavno podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice, a više pogledajte OVDJE.

Franka Batelić - 2 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka Batelić, Premijera mjuzikla Six Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

