Godinama skrivali ključne dokumente? Skandal s princezom Dianom ponovno potresa BBC

U vremenima kada je ostao bez glavnog ravnatelja, britanska televizija BBC mora se suočiti s velikim kosturom iz ormara - intervjua princeze Diane.

Skandal oko čuvenog intervjua princeze Diane za emisiju Panorama ponovno je dospio u središte pozornosti zahvaljujući novoj knjizi britanskog istraživačkog novinara Andyja Webba. Njegova publikacija "Dianarama: The Betrayal of Princess Diana" već izaziva potrese u BBC-ju, a ujedno otvara stara pitanja za Dianinu obitelj, posebice za princa Williama.

Webb tvrdi kako je tijekom svoje višegodišnje istrage otkrio najmanje četiri ključna dokumenta koji su nestali iz BBC-jevih arhiva, a koji su se odnosili na internu istragu o načinu na koji je Martin Bashir 1995. došao do ekskluzivnog intervjua s princezom Dianom.

U pitanju su, tvrdi autor, upravo papiri koji bi mogli rasvijetliti koliko je duboka bila manipulacija i prikrivanje informacija unutar BBC-ja. Naglasio je kako je BBC godinama odbijao njegove zahtjeve za pristupom dokumentima, a tek je pred kraj lockdowna, i nakon pritiska javnosti zbog dokumentarca Channel 4, dobio dio materijala. No među njima je otkrio i ozbiljne nelogičnosti.

Jedan od dokumenata sugerirao je da je Dianin brat, grof Spencer, Bashiru pokazao krivotvorene bankovne izvode. Spencer je bio ogorčen kada je Webb zatražio komentar, rekavši da je riječ o potpunoj laži. Upravo je ta reakcija otvorila vrata većem preispitivanju BBC-jeve interne istrage iz 1996., za koju se sada tvrdi da je prikrivala istinu.

Blizak suradnik princa Williama je izjavio Webbu kako je taj intervju za budućeg kralja "rana koja ne zacjeljuje". Razlog? Neizvjesnost oko toga bi li Dianin život krenuo drukčijim putem da joj se nije manipuliralo i da BBC-jevo vodstvo nije toleriralo Bashirove metode. Emocionalnu težinu skandala pojačava i činjenica da je Williamov najstariji sin princ George u godinama kada je sam William imao godina tijekom emitiranja intervjua.

Otkrića dolaze u izrazito lošem trenutku za BBC, koji se već suočava s međunarodnim kritikama i pravnim prijetnjama, dok uskoro započinje proces obnove licence za emitiranje. Prema Webbu, "fikcija koju je BBC stvorio 1996. godine" održala se i pod vodstvom bivšeg generalnog direktora Tima Davieja, koji je nedavno dao ostavku zbog odvojenog skandala. Navodi i da je Davie odobrio više od milijun funti novca pretplatnika za višegodišnju pravnu borbu kako bi neke e-poruke ostale tajne.

Činjenica da je BBC odbio objaviti čak i pismo iz Buckinghamske palače iz studenog 1995., sve dok sud nije naredio objavu 10 tisuća stranica dokumenata, dodatno potiče sumnje u prikrivanje.

Webb vjeruje da tek sada počinje pravo razotkrivanje. Ako se pokaže da su ključni materijali sustavno skrivani, BBC bi se mogao suočiti s jednim od najvećih reputacijskih udaraca u svojoj povijesti. No za Dianinu obitelj, međutim, radi se o nečem dubljem: o potrebi da se napokon utvrdi istina o tome kako je princeza bila manipulirana i koliko je to utjecalo na njezin životni put.

Ovaj intervju doveo je do pogoršanja odnosa između Diane i njezinog najstarijeg sina, a zbog svega je morala intervenirati i sama kraljica Elizabeta. Zbog svega što je rečeno, Elizabeta je tada prelomila i sinu tada princu Charlesu i Diani je napisala zasebna pisma u kojima ih je zamolila da se službeno razvedu. Do zaključenja parnice je došlo 1996. godine, a godinu poslije Diana je poginula u tragičnoj prometnoj nesreći u Parizu.

