Poslušajte novu pjesmu našeg mladog izvođača, koja je prava poslastica za kraj godine!

Bruno Rački objavio je novu pjesmu "Tako lako", za koju kaže da je božićni poklon njegovoj publici.

Mladi kantautor Bruno Rački objavio je svoj novi singl "Tako lako", veselu kanconu koja nas svojim zvukom vraća u neka jednostavnija i bezbrižnija vremena. Ovaj blagdanski glazbeni poklon donosi toplinu, ritam koji mami na ples i dozu nostalgije, idealnu za kraj godine.

"Ova pjesma je božićni poklon mojoj publici. Htio sam napraviti nešto drugačije, neku vrstu kontre pa je zato spot potpuno sunčan, topao i mediteranski, iako izlazi pred Božić. Singl 'Tako lako' mi se učinio kao savršen način da ljudima donesem malo svjetla pogotovo u vrijeme kada u Hrvatskoj nedostaje vesele i plesne glazbe", rekao je Bruno Rački.

Autor glazbe i teksta je popularni pjevač Petar Wagner Fantom, koji i ovoga puta spaja prepoznatljiv retro šarm s modernim pop senzibilitetom. Videospot je radio Noa Novosel, a Bruno i ekipa iskoristili su najbolje riječke prizore za ovaj spot.

"Suradnja s Petrom Wagnerom dogodila se potpuno spontano. Već neko vrijeme smo si međusobno davali podršku na društvenim mrežama, i jednog sam mu dana jednostavno napisao: 'Hajde mi napiši pjesmu'. Poslao sam mu jednu staru matricu koju sam imao, a on je na nju napisao tekst i glazbu. Kad sam čuo što je, odmah sam znao - to je to", dodao je Bruno.

"Tako lako" je pjesma koja osvaja na prvo slušanje, jednostavna, pozitivna i nostalgična, baš kao i najbolji božićni pokloni. Povodom izlaska singla, Bruno najavljuje i zimsku koncertnu turneju tijekom koje će nastupati u brojnim gradovima diljem regije.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Nema kraja skandalima na Miss Universe: Pobjedu Meksikanke popratili zvižduci i prosvjedi

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Preslatke fotke: Naša plesačica pozirala s nedavno rođenom kćerkicom