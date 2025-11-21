Hrpa kritika na račun Ronaldove Georgine zbog pojave u Bijeloj kući: "Ima novca, ali ne i stila!"

Georgina Rodríguez izazvala je kritike zbog odabira haljine na gala večeri u Bijeloj kući, koju mnogi smatraju neprimjerenom za takav događaj.

Georgina Rodríguez (31), poznata influencerica i zaručnica Cristiana Ronalda (40), izazvala je buru komentara nakon pojavljivanja na gala večeri u Bijeloj kući.

Njezina tamnoplava haljina otvorenih leđa mnogima se nije činila primjerenom za ovako formalan događaj.

Georgina i Ronaldo bili su dio delegacije koja je pratila saudijskog prijestolonasljednika tijekom njegova službenog posjeta SAD-u. Tom su prilikom susreli i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa (79) i Melaniju Trump (54), čiji je izbor odjeće odmah pobrao pohvale zbog elegancije.

Haljina koju je Georgina nosila gotovo je identična onoj koju je glumica Hilary Swank nosila na dodjeli Oscara 2005. godine, a upravo je taj izbor izazvao podijeljene reakcije. Na društvenim mrežama osvanuli su komentari poput: "nije primjereno" i "ima novca, ali ne i stila".

Ronaldo i Georgina dijelili su pozornicu s drugim uglednim uzvanicima poput Elona Muska (54) i Grega Brockmana (37). Ovo je ujedno bio i Ronaldov prvi zabilježeni boravak u SAD-u od 2017., što je dodatno privuklo pažnju medija.

