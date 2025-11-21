Thompsonov tim opleo po gradonačelnici, a za koncert u Osijeku objavljene su stroge zabrane

Thompsonov tim odbacio je tvrdnje o koncertu u Supetru i poručio da događaj nikada nije bio planiran, a za koncert u Osijeku puštene su dodatne informacije za posjetitelje.

Marko Perković Thompson (59) ponovno je podigao prašinu u javnosti. Njegovi nastupi i dalje okupljaju mnoštvo, a dvorane i stadioni ostaju puni.

Ovih dana u Supetru se rasplamsala rasprava oko navodnog Thompsonovog koncerta na Braču. Gradonačelnica Ivana Marković više je puta javno spominjala događaj za koji, kako tvrdi Thompsonov tim, uopće nije bio planiran.

"U posljednje vrijeme svjedočimo javnim istupima gradonačelnice Supetra Ivane Marković o navodnom koncertu M. P. Thompsona na Braču. Naglašavamo da Thompsonov tim, kao ni sam izvođač, nisu tražili termin niti trenutno iskazali interes za koncert. Zbog toga je zaista nevjerojatno ovo ničim izazvano dodvoravanje svojim istomišljenicima i iskazivanje mržnje kroz izjave o događaju koji u planu nije ni postojao."

Objava jasno poručuje kako nikakvi planovi za koncert na Braču nisu postojali te da su reakcije bile potaknute netočnim informacijama.

U međuvremenu, Thompson je najavio koncerte u Osijeku koji će se održati 21. i 22. studenoga u Gradskom vrtu. Na društvenim mrežama podijelio je sve važne informacije:

Ulaz na koncert bit će otvoren u 18:00 sati, a početak programa predviđen je za 20:00 sati. Preporučuje se doći ranije radi lakšeg ulaska. Važeća ulaznica (digitalna ili fizička) obavezna je za ulazak, koji se može ostvariti samo jednom – ponovni ulazak nije moguć.

Također, upozorava se na strogu zabranu unošenja baklji, pirotehnike i drugih potencijalno opasnih predmeta. Takve stvari bit će oduzete, a osoba može biti spriječena u ulasku. Barkod na ulaznici može se skenirati samo jednom.

