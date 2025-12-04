Napokon je stigao zabavni show o svijetu tajni koje kriju naši podrumi i tavani!

Neki su ih tek upoznali u emisiji Cash or Trash, no akteri naše sljedeće priče itekako su poznati u kolekcionarskim krugovima. Jedan dan s njima provela je naša ekipa na popularnom zagrebačkom sajmu. Josip, Denis i Tomislav otkrili su što ih privlači antikvitetima, ali i do koje mjere su spremni boriti se za željeni predmet.

Napokon je počelo emitiranje emisije Cash or Trash, zabavni show o svijetu tajni koje kriju naši podrumi i tavani, ali i o ljudima koji su se za taj svijet specijalizirali.

Prošetali smo popularnim zagrebačkim trgom Britancem, koji nedjeljom postaje glavno okupljalište ljubitelja antikviteta, i ondje sreli naše kupce iz emisije – Josipa, Denisa i Tomislava.

''Moj odlazak na Britanac, 90 posto predmeta znam odprošle nedjelje, međutim uvijek je neka sitnica. Tu smo mi kolekcionari dosta brži od običnih ljudi jer mi letimično prijeđemo i već znamo gdje bi potencijalno moglo biti nešto novo'', objašnjava Josip Spajić.

''Moj posao je usrećiti ljude, tako ja to volim reći. Antikna stvar nije nešto što čovjeku treba, to čovjek kupuje iz gušta i iz nekakve volje da bi se počastio, da bi si život i prostor, ambijent u kojem živi – ljepšim'', objasnio je Denis Svirać.

In Magazin: Cash or Trash - 3 Foto: DNEVNIK.hr

''Dođem u 11 sati, neka bakica dolazi s torbicom i donosi dvije slike, ja kupim to od nje. Ne da kupim tu što postoji nego da me prepoznaju i da mi nose. Tu mi je i smisao emisije Cash or trash, da ljudi kad me sretnu u pekari, u supermarketu, vidi to je Tomislav, on skuplja umjetnine i antikvitete, imam ja kod kuće nešto, ja ću se njemu javi'', govori Tomislav.

''Tremu nisam imao jer je to moj svijet, tog starinarstva. Bilo je jako uzbudjivo i napeto, svašta je tu bilo, i za priču i za nepriču''.

''Mislim da gledatelji nisu ništa vidjeli, što će tek vidjeti. Emotivno, veselo, napeto, borbeno, ratno, kad prijatelji postanu suparnici ali na kraju se opet nađemo na kavi i opet uživamo jer je to naš posao ustvari'', poručuje Denis Svirać.

In Magazin: Cash or Trash - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Borbeno je bilo da. Prijatelji – prijatelji ali kad je posao, antikvitet ili umjetnina interesantna, tu prestaje puno toga'', uz osmijeh govori Josip Spajić.

U vrlo žustrim aukcijama, je li bilo vremena za nova prijateljstva?

''Najviše sam se sprijateljio i povezao, čim smo se ugledali – to je bila Borna, ovak smo kliknuli i stvorile se zaista mogu reći, jedno divno prijateljstvo'', kaže Denis.

''Iskreno, jedan dan sam bio na snimanju s Igorom Recekom, on me oduševio. Skače, pali se ko šibica, u trenu aktivan… Dobro je da smo u različitim područjima, da to što on skuplja mene toliko ne zanima jer bi bilo veliki sukob, nego je on meni prepustio sve što mene zanima tako da je to meni bila čast.

In Magazin: Cash or Trash - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Najveće borbe ? Pa što ja znam, s Lanom i Bornom čini mi se. Nekako ja s tim ženama… da'', kaže Tomislav.

Nakon dolaske divne gospođe Krunoslave i njezina daktilografskog stroja i borbe između Tomislava i Stjepana, zanimalo nas je - je li stroj ipak postao lampa?

''Daktilografski stroj nije postao lampa, ja sam ga poklonio prijatelju jer nemam toliko mjesta, ali nekom drugom zgodom…'', govori Tomislav.

''Drago mi je da i ja doprinesem malo da se popularizira taj Britanac i taj naš svijet kolekcionarstva i da ljudi nešto nauče'', dodaje Josip.

In Magazin: Cash or Trash - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''Mi u emisiji kupujemo svojim novcem i nadam se da će u budućnosti biti još emisija da još puno kupujemo i volio bih da ljudi donesu izuzetne stvari da mi nađemo predmete za svoje kolekcije, što nas posebno zanima''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



