Jasenko Houra objasnio nam je kako je jedan običan obiteljski ritual postao TikTok senzacija!

Jedan od najdugovječnijih bendova na ovim prostorima, sastav čije pjesme znaju sve generacije, ponovno je oduševio dalmatinsku publiku. Prljavo kazalište ove godine broji gotovo pola stoljeća karijere. Našem Hrvoju Kroli za IN magazin otkrili su kakav je život na sceni, ali i iza nje, nove pjesme te velika iščekivanja.

Solinska Gradina postala je još jednom mjesto susreta glazbe i emocije. Prljavo kazalište vratilo se publici koja s njima odrasta već desetljećima, a njihova priča, kao i uvijek, počinje na pozornici.

''Već je skoro 50 godina kako je Prljavo kazalište krenulo i kao i uvijek sve najbolje iz pojedine faze rada benda se očekuje da se čuje. Tako mi kreiramo set listu. A uvijek imamo i neke nove pjesme sad smo i zadnji, peti single izdali, tako da ćemo nešto od tih novih pjesama isto večeras čuti'', priča Jasenko Houra.

A publika nove pjesme voli jednako kao i legendarne hitove. „Mojoj majci“, „Kiše jesenje“, „Ruža hrvatska“, glazba koja je obilježila živote mnogih i danas ima isto onu snagu zbog koje je bend i počeo.

''Kad bend izda pjesmu, nikad nije siguran ni kad ju radi nije siguran što će se dogoditi s pjesmom. To je zapravo i najinteresantniji dio. Što se tiče novih pjesama ja nisam baš dobar da ih specijalno komentiram, znam da puno ljudi dolazi i govori dobra vam je ta pjesma jasno mi je da nije loša pjesma i vidim da je bend voli svirat'', dodao je Houra.

Najnoviji singl ''Mali vodič za zaljubljene'' izazvao je posebnu bujicu nostalgije. Čini se da su se mnogi u njoj prepoznali, jer tko nije znao za ljubav koja cvjeta ili puca, baš poput njihovih stihova.

''Ne bi bilo dobro da se baš puno ljudi po sadržaju pjesme prepozna po nesretnim prokletim parovima, ali mislim da nikome nisu u ljubavi cijelo vrijeme cvjetale ruže tako da bar na momente znamo tko nije ostao kod prve dječačke gimnazijske ljubavi i morao ići dalje u život zna na što pjesma cilja i na neki način se u njoj prepozna. Reakcije su odlične i sigurno da je pjesma pogodila'', izjavio je Mladen Bodalec.

A kada pričaš o karijeri dugoj gotovo pet desetljeća, uvijek se postavlja isto pitanje, koji bi trenutak ponovno proživjeli?

''Taj jedan moment poziva u bend čovjek nosi u sebi i misliš se ideš do zvijezda i to mi je najbitnija stvar i što bih izdvojio kao sam dolazak u bend i to mi je naupečatljivije'', ispričao je Bodalec.

A onda, publika. Ona najvjernija. Ona koja Prljavce prati iz arene u arenu, s generacije na generaciju. Publika zbog koje nema opuštanja.

''Ovdje vidiš tri generacije koje su stalno na koncertima. Tako da ne bi rekao da je to radi mene, više je to išlo usta na usta koje prenose s generacije na generaciju, tako da Kazalište ima oko sebe tu grupaciju i ti radiš s neizmjernim poštovanjem prema njima i stalno su tu uz tebe i dio benda u krajnjem slučaju, tako da te tjeraju da daješ maksimalno od sebe'', kaže Houra.

A dok blagdani kucaju na vrata, kažu, kod kuće je najtoplije. Nakon svih turneja, arena, pjesama i putovanja, Božić i advent vraćaju ih onome najvažnijem, obitelji.

''Kod mene je još uvijek veselo. Veselije nego ikad jer djeca su na neki način odrasla i dio ekipe će već imati i unučad. I mi postajemo takvi da u vrijeme Božića i Badnjaka da ne radimo. Čovjek se toga zaželi i shvaća da je život prolazan i naprosto gleda da uživa sa svojom obitelji, najmanje je bitno što je na stolu, nego da smo svi zajedno i zdravo i da smo dobri to je najbitnije'', priča Houra.

A u jednoj glazbenoj karijeri dugoj gotovo pola stoljeća, ponekad te iznenade i stvari koje nisu ni blizu pozornice. Jasenko se, kaže, ni sam nije nadao da će ga jedan obiteljski ritual pretvoriti u malu TikTok senzaciju, zahvaljujući kćerki.

''Ma nije, to je ono kada govorim da vas nikada neke stvari neće sustići, ma da je show buisness jedna čudnovata biljka. Mi svaku večer negdje šetamo i uvijek nešto plešemo, zafrkavamo se, pa je to ona stavila i tako je počela ta priča. Ne iz neke velike ideje, nego svaku večer, šećemo i razgovaramo to je njoj interesantno'', govori Houra.

A ispred njih, novi glazbeni put. Novi albumi, novi koncerti, nove pjesme koje već čekaju svoj trenutak da ugledaju svjetlo pozornice.

''Imamo još desetak pjesama, pet gotovo, pet u nastanku tako da sigurno će gledati svjetlo dana. A dalje isto na put novi koncerti, novi događaji, novi ljudi i mi ćemo dalje na svom putu sa puno radosti kročiti'', otkrio nam je Bodalec.

I možda je zato njihova glazba bezvremenska, jer ne pripada samo jednom dobu ili jednom trenutku. Prljavo kazalište bend je koji ne staje i bend čije pjesme govore više nego ikad.

