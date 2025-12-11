Bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska opisali kako im je emisija promijenila život!

Otvaranje novih radnih mjesta, širenje palete proizvoda, preseljenje u veći radni prostor i dodatno proširivanje poslovanja – sve su te benefite kandidati prošlih sezona projekta Startaj Hrvatska ostvarili zahvaljujući sudjelovanju u ovom društveno odgovornom projektu. Neki od njih izbacili su desetke novih proizvoda. Koja je tajna uspjeha, poduzetnici su otkrili našoj Matei Slogar.

Projekt Startaj Hrvatska već šestu godinu mijenja živote poduzetnika diljem Hrvatske. Svake sezone ispričano je osam novih priča, a za njih je to tek početak. Kandidati prošlih sezona najbolje svjedoče koliko im se život promijenio nakon projekta.

"Duplo smo se povećali, puno je veći prostor, tako da smo zadovoljni kako sve napreduje'', kaže Miroslav.

"Samo pozitivne stvari, neki dobar, stabilan rast, što je jako bitno'', dodaje Tabaj.

"Sada naša linija ima nekih 32 proizvoda i ono što ja kažem – da je moja i babina priča s ovim projektom dobila svojih pet minuta'', misli Goran Čipčić.

"Ta činjenica da je Crocantino dio nečijeg života, da smo ušli u nečiji dom, dio nečijeg trenutka… Meni je to neprocjenjivo, neprocjenjiva zahvalnost'', kaže Marija Antolić.

Goran je imao hit proizvod u prvoj sezoni i Zorinu mast dosad je podigao u ozbiljan biznis. Sada proizvode različite balzame i kreme, liniju za lice i tijelo, čime su otvorili i nova radna mjesta.

"Uz prijavljene i vanjske suradnike ima nas 27. Oni mi puno rade i 95 % ideja koje vidite, kad je u pitanju naš brend, dolazi od naših ljudi. Uvijek težim tome da ego nije ni na meni ni na babi, nego na Zorinoj masti.''

Startaj Hrvatska upravo je poticaj kandidatima da razvijaju nove proizvode, na što ih SPAR i potiče. Tomu se odmah okrenula i Maja sa svojom nutty baricom – omiljenim međuobrokom i snackom koji svoje mjesto pronađe u gotovo svakoj torbi.

"Poslije projekta smo razvili novi okus Better together – s kikiriki maslacem, lješnjakom, suhim narančama i medom. Sada nam dolazi još jedan okus kojem se jako veselim."

"U planu nam je izbaciti sezonska piva, lager, ali u preseljenju smo još uvijek jer treba se zabaviti s tekućim stvarima. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti to realizirati'', dodaje Miroslav.

"Već šest mjeseci nakon projekta imali smo nove proizvode – izašao je pulled chicken, koji je također ušao u ponudu. Imamo i novi proizvod – janjeću koljenicu'', otkriva Tabaj.

Zauvijek će, kažu, biti ambasadori ovog projekta jer im je donio mnogo i promijenio život. Iako je prošlo nekoliko godina otkad su postali hit proizvod, svake godine sve više rastu i ne misle stati.

"Sada kreće vlastiti, samostalni nastup na tržištu gdje, ako želiš ostati, opstati i razvijati se, moraš biti nositelj trendova – što ja mislim da moramo biti mi, mali poduzetnici. Na pozornici si da daš najbolje od sebe'', kaže Antolić.

"Nekako su nam prenijeli to znanje – kako se ponašati u proizvodnji i lansirati svoj proizvod – i sve ovo vrijeme su tu za nas i za neke nove projekte."

"Ja sam od samog starta vjerovao u ovaj projekt, vjerovao u ljude. Ja sam se samo pustio da plovi kako ide i da ide svojim putem. Baš sam se prepustio, a to dolazi iz vjere u sve što se radi'', dodaje Goran.

Što se još sve u njihovim životima promijenilo, otkrili su Miji Kovačić u ovotjednoj epizodi Startaj Hrvatska, koju ne propustite pratiti u nedjelju na Novoj TV.

