Pretraži
zahvalni zauvijek

Bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska opisali kako im je emisija promijenila život!

Piše Matea Slogar/J.C., Danas @ 22:50 inMagazin komentari
Startaj Hrvatska - 1 Startaj Hrvatska - 1 Foto: In Magazin

Otvaranje novih radnih mjesta, širenje palete proizvoda, preseljenje u veći radni prostor i dodatno proširivanje poslovanja – sve su te benefite kandidati prošlih sezona projekta Startaj Hrvatska ostvarili zahvaljujući sudjelovanju u ovom društveno odgovornom projektu. Neki od njih izbacili su desetke novih proizvoda. Koja je tajna uspjeha, poduzetnici su otkrili našoj Matei Slogar.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska o velikom usjehu i kako im je emisija promijenila život
zahvalni zauvijek
Bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska opisali kako im je emisija promijenila život!
Pogledajte Kako je Kim Kardashian "okitila" svoj dom
nešto nedostaje
Što kažete na pomalo neobično okićen dom Kim Kardashian?
Vodimo vas iza kulisa velikog božićnog spektakla glazbenog virtuoza Andrea Rieua
dotjeruju se detalji
Vodimo vas u nizozemski Maastricht iza kulisa velikog božićnog spektakla Andrea Rieua!
Bojana i Enes Vejzović u večernjem izlasku
"baš lijep par"
Naš obožavani glumački par nije skrivao emocije u zajednčkom večernjem izlasku!
Kviz o filmu "Čudo u 34. ulici"
Čudo u 34. ulici
Jeste li spremni za kviz o jednom od najljepših božićnih filmova?
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Ekskluzivno: kamere IN Magazina u splitskom domu Josipa i Jelene Ivančić koji slave 14 godina braka: ''Bože daj još ne 14 nego 54 godine braka još najmanje''
ekskluzivno!
Kamere IN Magazina u splitskom domu para koji se upoznao u nekadašnjem showu Nove TV!
Koliko je Jennifer Coolidge imala godina za vrijeme snimanja "Američke pite"?
''nikad ne bih rekla!''
Internet u nevjerici: Milenijalci u šoku nakon što je otkriveno koliko je Stiflerova mama imala godina u kultnom filmu!
Kako izgleda stan Joška Gvardiola u Zagrebu?
u zagrebu
Kako izgleda stan Joška Gvardiola? Nećete vjerovati kakav luksuz skriva ovih 160 kvadrata
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Sin poznate pjevačice završio u istražnom zatvoru
Objavljeni detalji
Sin poznate hrvatske pjevačice završio u istražnom zatvoru: Napao indijske dostavljače, ukrao im bicikle i novac
Tragedija u Slavonskom Brodu: Migranti stradali tijekom prelaska Save, ima poginulih
više ozlijeđenih
FOTO Užas na Savi: Tragedija je upravo postala još veća, porastao broj preminulih, otkriveno iz koje su zemlje
Pronađena djevojčica koja je nestala u Španskom
Nestala u utorak
Pronađena djevojčica za kojom se tragalo u Zagrebu
show
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Koliko je Jennifer Coolidge imala godina za vrijeme snimanja "Američke pite"?
''nikad ne bih rekla!''
Internet u nevjerici: Milenijalci u šoku nakon što je otkriveno koliko je Stiflerova mama imala godina u kultnom filmu!
Ekskluzivno: kamere IN Magazina u splitskom domu Josipa i Jelene Ivančić koji slave 14 godina braka: ''Bože daj još ne 14 nego 54 godine braka još najmanje''
ekskluzivno!
Kamere IN Magazina u splitskom domu para koji se upoznao u nekadašnjem showu Nove TV!
zdravlje
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
Piše liječnik
Gripa i korona zajedno: Ovo su prvi znakovi da imate oba virusa odjednom
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito jedete suhomesnate proizvode?
Važno!
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito jedete suhomesnate proizvode?
zabava
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
tech
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Srušen mit njegova uzroka
Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
Nova nada za pacijente
Terapija koja je donedavno bila znanstvena fantastika sada spašava živote od dosad neizlječivog oblika raka
sport
Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa nakon poraza od Manchester Cityja
Teška situacija
Real Madrid donio odluku o budućnosti Xabija Alonsa nakon poraza od Cityja
Betis protutnjao Zagrebom: Španjolci održali lekciju Kovačeviću i Modrima
Loša predstava
Betis protutnjao Zagrebom: Španjolci održali lekciju Kovačeviću i Modrima
Prvo pojačanje Osijeka ove zime: Dovode igrača s 35 nastupa za Vatrene!
Vraća se kući
Prvo pojačanje Osijeka ove zime: Dovode igrača s 35 nastupa za Vatrene!
tv
MasterChef: Potreseni Mark izjavio: "Pukli su mi snovi!" Hoće li nastaviti do kraja?!
TEŠKO!
Potreseni Mark izjavio: "Pukli su mi snovi!" Hoće li nastaviti do kraja?!
MasterChef: Večeras doznajemo rasplet napetog gastroduela - Stipe će zbog jednog jela pozeleniti!
NE PROPUSTITE!
Večeras doznajemo rasplet napetog gastroduela - Stipe će zbog jednog jela pozeleniti!
Kumovi: Osmijeh im se brzo maknuo s lica – što će tek biti kad saznaju cijelu istinu
KUMOVI
Kumovi: Osmijeh im se brzo maknuo s lica – što će tek biti kad saznaju cijelu istinu
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Bijeli umak od tri sastojka recept
Najbrži kuhani ručak
Ovaj bijeli umak savršen je izbor uz kuhanu tjesteninu, a radi se od samo 3 sastojka u manje od 10 minuta
Kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju stjerati u kut
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju stjerati u kut
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
lifestyle
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
Nina Badrić u zelenoj Arrange haljini s Asosa 2025.
Upečatljiva i glamurozna
Kažu da crvena najviše plijeni, ali Nina Badrić zna da jedna boja može biti još dojmljivija kada je nosi dama
Ulična moda Zagreb sako s puf predimenzioniranim ramenima 2025.
Dašak visoke mode
Crnka sa zagrebačke špice nosi fantastične čizme, ali teško je skrenuti pogled s njezinih ramena
sve
Recept za vjenčiće s malinama
Odličan recept!
Nikad dosta ideja za božićne kolače! Pogledajte ove vjenčiće, jednostavno ih je pripremiti
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene