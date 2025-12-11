Vodimo vas u nizozemski Maastricht iza kulisa velikog božićnog spektakla Andrea Rieua!

Vodimo vas iza kulisa velikog božićnog koncerta virtuoza na violini, Andréa Rieua. U prosincu, na svakom od šest koncerata je 12 tisuća ljudi, koji samo zbog toga u Maastricht dolaze iz svih dijelova svijeta. Uz ovog svjetski poznatog glazbenika u showu sudjeluje čak 800 ljudi. Koliko se sve priprema te koliko se metara tkanine potroši na haljine, u idućem prilogu donosi naša Dijana Kardum.

U gradu u kojem je odrastao, u čarobnoj atmosferi adventa, André Rieu ovih dana živi svoj najdraži dio godine. Najpoznatiji violinist svijeta sa svojim orkestrom svira šest božićnih koncerata, a njegov rodni Maastricht pretvorio se u veliku pozornicu blagdanske čarolije.

"Božić je za mene najljepše doba godine, samo je prekratko. Dva–tri tjedna, ali ja bih volio da traje cijele godine jer je to najljepša glazba. Tiha noć… sve pjesme su tako lijepe."

Na svakom koncertu je oko 12 tisuća ljudi. Za nizozemskog "kralja valcera" kritičari govore da ima karizmu Elvisa, a veliku popularnost imaju i članovi orkestra koji uživaju u blagdanskim koncertima.

André Rieu koncertnu je dvoranu u svojem rodnom gradu pretvorio u pravu božićnu bajku. Ispred dvorane nalazi se božićni sajam, a u dvorani su čak dva klizališta.

Glavna kostimografkinja za svakoga mora pripremiti kostim – osim za članove orkestra, i za osoblje na ulazu, plesače i klizače. Za božićni koncert to je gotovo 800 kostima.

"Imam mnogo inspiracije, ali i mnogo energije. Treba napraviti mnogo haljina, kostima i tu je mnogo ljudi s velikim i malim problemima, promjenama, svime…", govori kostimografkinja.

Haljine za članice orkestra posebna su priča. Svaki se detalj ručno šiva.

"Za plesače imam 50 metara za jednu haljinu, tako da sve skupa je to 20 kilometara."

"Sve pripremam sama: organizacija, dizajn, shopping – sve sama. Ne mogu se umnožiti pa imam pet asistenata."

"Haljine jesu teške, na sreću mi sjedimo, ustanemo samo kad je aplauz. Ali za glazbenike koji sviraju puhačke instrumente ovo je najgori dio jer moramo disati, a oni su jako uski."

Američka sopranistica Mickaela članica je orkestra već gotovo pet godina. Priznaje da je u garderobi prije izlaska na koncert prava gužva.

"Puno je žena ovdje, svaka ima svoje mjesto. Kosa i šminka su većinom sređene, ali radimo završne detalje: nakit, provjeravamo da imamo prave haljine, da je tvoje ime na njoj. Imali smo prije zabune da nosimo krive haljine. Tako se pripremamo. A prije toga je najčešće tišina'', kaže sopranistica Mickaela.

Uz orkestar je na svakom nastupu na turneji i kondicijski trener, liječnik te kuhari. Na meniju je uvijek nekoliko jela koja se počinju pripremati već u zoru.

"Idem na tržnicu ujutro i gledam dobro meso, dobro povrće, i to donesem svojim chefovima, a oni naprave što želimo'', govori chef keteringa.

Hrana je i ono u čemu najviše uživaju tijekom božićnih blagdana. Virtuoz na violini André Rieu priznaje da se dobro snalazi u kuhinji, međutim, Božić voli provesti u mirnijem tonu.

"Kako ja slavim Božić – prilično dosadno. Doma sam sa svojom obitelji, djecom, unučadi. Jer smo rijetko zajedno, tada smo zajedno i samo mir, harmonija'', dodaje Andre.

Članovi zbora i orkestra dolaze iz 14 različitih zemalja, no običaji su im svima slični.

"Mi otvaramo poklone na Badnjak. Moj tata je Nijemac, tako da je večera prije nego što otvorimo poklone. To mi je najdraža tradicija — jesti kroz Božić'', kaže Mickaela.

"Na prvi dan Božića cijela obitelj sjedne za veliku večeru, ali mislim da je to više katolička tradicija nego nizozemska'', govori Manou.

Nakon dva tjedna odmora André Rieu i Johann Strauss orkestar ponovno kreću na turneju. A krajem studenoga iduće godine ponovno će posjetiti Zagreb.

