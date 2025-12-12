Filipu je samo nebo granica: ''Ti definitivno moraš iskoristiti krila ovog uspjeha!''

U polufinalnoj večeri Supertalenta jedan je mladić ponovno dokazao da se iskrenost, emocija i pravi glazbeni senzibilitet uvijek izdvoje iz mora nastupa. Filip Bogdan još je jednom pokazao zašto je postao miljenik publike i žirija, ostavljajući dojam umjetnika čija se priča tek počinje graditi.

Polufinalna večer Supertalenta donijela je još jedan poseban trenutak, a u središtu pozornosti ovoga puta našao se mladi pjevač Filip Bogdan, čiji je glas još na audiciji osvojio i žiri i publiku. Uoči nastupa Filip je otkrio koliko mu je ulazak u ovu fazu natjecanja značio i s koliko je uzbuđenja čekao svoj veliki trenutak.

"Bio sam jako ponosan na sebe jer to je jedna velika stepenica u mom životu, odlično je bilo. Meni je Martina jedna od omiljenijih u žiriju. Dok nastupam sa starijim pjesmama vidim da su sretnije nego današnje, ima još tih osjećaja i emocija u tim pjesmama. Za polufinale mislim da sam spreman, činjenica uopće da sam u polufinalu Supertalenta je meni vau. Veselim se, svi navijaju za dalje, svi su sretni zbog mene, bit će top'', rekao je Filip prije izvrsnog polufinalnog nastupa.

Sudeći prema reakcijama žirija, Filip je ispunio sva očekivanja. Martina Tomčić bila je prva koja je progovorila, vidljivo dirnuta njegovom interpretacijom.

Filip Bogdan polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Filip Bogdan polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

"Jako lijep nastup. Tako jedna stara duša u vedrom, mladom tijelu. Toliko si kao drugačiji, a toliko si meni normalan. I toliko si divan, i toliko vraćaš jednu životnu radost, tako da, hvala," poručila mu je.

Fabijan Pavao Medvešek istaknuo je da u Filipu vidi ozbiljan potencijal za daljnju glazbenu karijeru:

"Ti definitivno moraš iskoristiti ova krila uspjeha koji si nam pokazao, da napraviš jedan omanji sastav koji stane u jedan kombi, jer ne znam tko te ne bi slušao."

Filip Bogdan polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

A da Filipov talent nadilazi samo vokalnu izvedbu, naglasila je i Maja Šuput, koja je u njegovom nastupu prepoznala šarm i scensku zrelost.

"Ja nisam samo vidjela tu vokalnu izvedbu, ja sam vidjela i malo dramaturgije, bio je dobro iskoreografiran nastup, pa si ti malo i koketirao s kamerom, i s nama i s publikom, što je dalo naslutiti da bi ti bio zapravo i sjajan možda u kazalištu. Očigledno da te publika voli, imaš i karizmu i šarm, tako da, nebo ti je granica."

Filip Bogdan polufinale, Supertalent Foto: Nova TV

Filip je polufinale napustio uz ovacije i snažnu podršku publike, a žiri se složio u jednom — ovaj mladi talent tek je na početku svog puta.

