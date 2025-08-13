Kakav je romantik taj Jole! Suprugu Anu izveo je na posebno mjesto, pozirali su zagrljeni

Joško Čagalj Jole suprugu Anu Čagalj izveo na večeru pa sve iznenadio romantičnim fotografijama na Instagramu.

Popularni pjevač Joško Čagalj Jole i njegova supruga Ana uživali su u čarobnoj večeri uz nezaboravan pogled. Par je večerao na otvorenoj terasi, pod velikim suncobranom, dok se ispod njih pružao svjetlucavi noćni pejzaž.

Ana je zablistala u elegantnoj bijeloj haljini koja je naglasila njezinu preplanulu put i besprijekornu figuru, dok je Jole, u opuštenom izdanju, s osmijehom pratio trenutak. Intimna atmosfera svijeća, pogled na more i grad u noći te osmijesi koje su izmjenjivali pokazali su koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Joško i Ana Čagalj Foto: Instagram



Ova romantična večera još je jedan dokaz da je njihov brak i nakon svih godina ispunjen ljubavlju, smijehom i zajedničkim uživanjem u malim životnim radostima.

Inače, Jole i Ana u lipnju su proslavili 19 godina braka. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.



Zajedno imaju četvero djece, Ivu, Emu, Tiju i Ivana Luku.

Kako izgleda najstarija Iva, pogledajte OVDJE.

O odgoju četvero djece Jole je nedavno i sam progovorio, a intervju pogledajte OVDJE.



