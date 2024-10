Jole o odgoju djece i najstarijoj kćeri koja je prava ljepotica: ''Ja tu držim neku ulogu oca, kažu mi da sam lud, ali...''

Popularni Jole postao je automehaničar kojeg partnerica ostavlja bez riječi. Nije stvarnost, već je riječ o videospotu za novu pjesmu, za koju su mu njegova djeca rekla da zvuči kao Avicii. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, kralj zabave otkrio je planiraju li supruga i on stati na četvrtom djetetu, tko je najveći autoritet u obitelji te koji je najgori trač Jole čuo o sebi.

''Samo danas'' novi je hit popularnog Jole koji ovim singlom poručuje da i kad ljubav razočara, život ne staje, a zabava se nastavlja. Moderan klupski prizvuk oduševio je pjevačevu djecu.

''Kad su čuli taj ritam, kad sam donio demo, kažu 'tata, ovo ti je super, isto lipo vozi kao Jole Aviciii.' Ja govorim, ma super, ali mora ostati Jole, to mi je vrlo bitno.''

Za glazbu je zaslužan njegov dugogodišnji suradnik Pero Kozomara, a poseban pečat pjesmi dala je Alka Vuica, koja potpisuje stihove. Ovo je inače prva Jolina suradnja s poznatom kantautoricom.

''Ja govorim evo ti sad jedan izazov, imam jednu modernu pjesmu, ali treba mi tvoj malo ozbiljniji touch. 'Pa da, ljubavi, pa može naravno. Ja sam htjela tebi napraviti pjesmu' - kaže Alka. Mislim da je odradila dobar posao.''

Neumorni 52-godišnjak već 26 godina slovi kao jedan od najboljih domaćih zabavljača.

''Ja imam osjećaj kao da sam počeo prije dvije godine, evo, tako se osjećam, iskreno. I to ljudi znaju, publika koja dolazi na koncerte, oni mene ne mogu spojit s mojim godinama nikad i nikako, a isto tako ja sebe iznenadim. Ja sam došao sinoć kasno s puta, ali evo, ja bih sad mogao sjesti u auto i voziti do Munchena, sutra pjevati i vratiti se preksutra, jednostavno živim to.''

Zbog mlađahnog izgleda ovom miljeniku publike i njegovoj najstarijoj kćeri Ivi, koja sljedeće godine planira upisati studij u Zagrebu, često u šali kažu da izgledaju kao brat i sestra, a ne otac i kći.

''Čak sam ja nju vodio ovo ljeto i na Deborah De Lucu jer je bio after party na Zrću, vodio sam ju na Hvar kad je bio DJ. Ali onda se i ona uvjerila da je bilo jedno 20 ljudi od 60-70 godina na house partyu. Kaže 'tata, ma mi smo mislile da si ti malo lud i otkačen, ali vidiš da ima puno starijih od tebe'. A ja kažem pa ja vam to govorim.''

Lijepa Iva, koju na Tiktoku ima više od 84 tisuće pratitelja, uskoro bi mogla preuzeti i očeve društvene mreže.

''Meni je to izazov, a i zašto si ti uvijek tako skroman pa daj ljudima malo i neke svoje slike, snimke iz reel lifea, da ljudi malo upoznaju ono što ti uvijek širiš oko sebe, samo pozitivu, veselje i kad je neki problem sve ćemo riješit, samo dok je zdravlja. Mislim da ću im dat taj izazov.''

U odgoju četvero djece, veći autoritet je, priznaje, supruga Ana, s kojom je u braku 18 godina.

''Ajde, ja to rečem u šali, ali ja sam onako malo bolji prijatelj, Ana malo manji prijatelj, ali je ona puno veća mama nego što sam ja tata. Ja držim tu neku svoju ulogu oca, ali ja uvijek kažem mama je mama i ona brine i o kući, i o domaćem radu i o školi. Ja odem na primanje, ali suprugu ja ne mogu zamijeniti.''

A hoće li se jedan od naših najskladnijih bračnih parova zaustaviti na četvrtom djetetu ili?

''Pa ne znam, mislim da je to Božja odluka i dar, ali mislim da ih je četvero u ovim godinama dovoljno. Hoće li biti peto? Treba malo misliti i na suprugu jer ona nije imala slobodan dan posljednjih 18 godina. I kad može, ona neće.''

Tijekom duge i bogate karijere, uz njegovo ime se nije vezao nijedan medijski skandal. Na pitanje je li ikad čuo neki trač o sebi, odgovara.

''Pa jesam možda davno, prije 10-15 godina ono kako je Jole uvijek dobre volje, bit će uzima neke derivate ili nešto. Ja nikad nisam probao kokain ni ta ludila.''

Svjesna je toga i mnogobrojna publika energičnog pjevača, pa tako na njegove koncerte katkad dođe više ljudi nego što taj grad ima stanovnika, na čemu im je, kaže, do neba zahvalan.

