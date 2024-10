Seks-bomba 20. stoljeća izgleda neprepoznatljivo: Slavne obline prekrila je širokom odjećom pa izazvala pravu nevjericu

Sydney Sweeney sve je iznenadila svojom pojavom kada je došla na snimanje novog filma prerušena u boksačicu.

Mlada glumica Sydney Sweeney, koju su nakon nekoliko eksplicitnih scena proglasili seks-bombom 20. stoljeća, šokirala je pojavom u nedjelju.

Naime, glumica se zbog potreba snimanja novog filma prerušila u poznatu boksačicu Christy Martin.

27-godišnja zvijezda serije "Anyone But You", poznata po svom plavokosom izgledu i oblinama pješčanog sata, nosila je smeđu kovrčavu periku, plavu maramu i vrećastu odjeću kako bi kanalizirala Martinin vrhunac 90-ih godina prije nego što ju je njezin suprug James pokušao ubiti.

🚨 | Sydney Sweeney looks unrecognizable on the set of her new film in which she plays boxer Christy Martin. pic.twitter.com/29HUvdKnkl