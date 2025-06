Slavlje u Jolinoj obitelji! Raznježio emotivnom objavom: "Tvoje oči su moj dom..."

Joško Čagalj Jole obilježio je 19. godišnjicu braka romantičnom fotografijom sa suprugom Anom i emotivnom porukom o ljubavi koja traje.

Naš pjevač Joško Čagalj Jole objavio je romantičnu fotografiju sa suprugom Anom povodom 19. godišnjice braka.

Zagrljeno su pozirali u elegantnom izdanju. Ana je nosila pripijenu bijelu haljinu, a Jole se odlučio za sivo odijelo.

"19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", napisao je emotivni Jole u opisu objave.

Jole i Ana jedan su od naših najskladnijih parova. Vjenčali su se 4. lipnja 2006. godine, a na njihovoj nezaboravnoj svadbi bilo je više od 400 uzvanika.

Do ljubavne priče Jole i Ane zamalo nije ni došlo jer je kralj zabave pri upoznavanju zapisao pogrešan broj mobitela.

Ana, Joško i Iva Čagalj Foto: In Magazin

''On je na kraju dobio moj pravi broj, pa me nazvao i tako smo se dogovorili pa je on malo kasnio. A ja ne volim baš kašnjenje, ja sam ono baš točna. I prvo smo bili malo prijatelji i mic po mic i eto nas'', ispričala je Ana prije u IN magazinu.

Zajedno imaju četvero djece, Ivu, Emu, Tiju i Ivana Luku.

Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram

Jole sa suprugom i kćeri Foto: Joško Čagalj/Instagram

