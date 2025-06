Slavna pjevačica otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke: "Trebam zagrljaj..."

Jessie J u emotivnom videu otkrila je da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke te istaknula važnost ranog otkrivanja i snagu humora u suočavanju s izazovima.

Britanska pjevačica Jessie J (37) u emotivnom se videu na Instagramu obratila fanovima i otkrila da joj je dijagnosticiran rani stadij raka dojke. Istaknula je da se dugo dvoumila hoće li to podijeliti s javnosti.

"Želim to podijeliti s fanovima i ljudima kojima je stalo do mene. Uvijek sam bila osoba koja dijeli sve što joj se događa. Prije nego što je pjesma 'No Secrets' izašla, dijagnosticiran mi je rani rak dojke", istaknula je Jessie.

"Rak je užasan u svakom obliku, ali držim se te riječi 'rano'. Bila sam stalno na pregledima i testiranjima tijekom ovog razdoblja", dodala je.

Jessie je iskreno progovorila o unutarnjem procesu.

"Iskreno, sebično, ne pričam dovoljno o tome. Ne procesuiram to jer radim previše. Znam koliko mi je u prošlosti pomoglo kada sam dijelila teške trenutke. Ljudi su me tada podržavali i dijelili svoje priče", rekla je pa je u tekst dodala i svoj prepoznatljivi humor:

Pogledaji ovo Celebrity Princeza koja se svega odrekla zbog ljubavi postala je majka, njezina priča inspirira mnoge!

"Vrlo dramatičan način da dobijete povećanje grudi. Nestat ću nakratko nakon Summertime Balla, koji se održava 15. lipnja. Moram na operaciju, a onda se vraćam s ogromnim sisama i još više glazbe."

U opisu videa dodatno se osvrnula na vlastite emocije i borbu.

"Šalu na stranu... Znate da je humor moj mehanizam preživljavanja, ali posljednja dva mjeseca bila su nevjerojatna. A paralelno s tim odvijalo se i ovo, što mi je dalo posebnu životnu perspektivu. Ali... Vaša cura treba zagrljaj. Također, neću dobiti ogromne sise. Ili možda hoću? Ne, ne... Moram prestati s forama", objasnila je.

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo inMagazin Vesna Pisarović o životu izvan svjetla reflektora: ''To je dio moje osobnosti, nije planski''

Jessie je 2023. godine s partnerom Chananom Colmanom dobila sina kojem su dali ime Sky Safir Cornish Colman, a prethodno je 2021. proživjela težak gubitak nakon spontanog pobačaja.

Jessie J (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Jessie J (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Jessie J (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Nikad se nisam osjećala usamljenije nego te večeri kad sam došla doma", rekla je tada u podcastu The Diary of a CEO.

A što vi mislite o Jessie J, pišite u komentarima ispod teksta!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Je li ovo bio trenutak kada su Harry i Meghan shvatili da više ne pripadaju A-listi kraljevske obitelji?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ljubavno putovanje! Jelena Perčin javila se s destinacije na kojoj uživa s našim glazbenikom